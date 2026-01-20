Польша прощается с «мужем» и «женой» и обновляет документы

Польша готовится к принципиальным изменениям в оформлении брачных документов: привычные термины «муж» и «жена» уступят место более нейтральным формулировкам — «первый супруг» и «второй супруг». Решение уже подписано министром Кшиштофом Гавковским и вступит в силу после проведения соответствующей административной реформы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Министерство информатизации Польши сообщило, что после реформы в свидетельствах о браке супруги будут указываться именно как «первый супруг» и «второй супруг».
Ранее привычные обозначения «муж» и «жена» закрепляли в документах гендерную роль супругов. Новые формулировки нейтральны и не указывают на пол, что открывает возможности для официального признания браков, заключённых людьми одного пола за границей.
В ведомстве подчеркнули, что изменения продиктованы необходимостью адаптации к международной практике и судебным решениям.
Признание однополых браков: Суд Европейского союза в ноябре 2025 года обязал Польшу признавать браки однополых пар, заключённые в других странах ЕС, даже если польское национальное законодательство напрямую не предусматривает такую форму семьи.
Унификация документов: Новые термины позволят одинаково оформлять брачные свидетельства для всех граждан, не делая различий по полу супругов.
Реформа вызвала широкий общественный резонанс. Эксперты отмечают, что изменения свидетельствуют о постепенном смещении Польши в сторону большей юридической инклюзивности, хотя внутри страны вопросы о праве однополых пар на регистрацию браков всё ещё остаются спорными.
Ожидается, что новые свидетельства с формулировками «первый супруг» и «второй супруг» начнут выдаваться уже в этом году. Министерство информатизации также планирует разъяснительные кампании для граждан, чтобы адаптация к новым правилам прошла максимально гладко.
