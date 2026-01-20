18+
20.01.2026, 07:28

Молдавия покидает СНГ

Новости Мира 0 518

Министерство иностранных дел Молдавии официально начало процедуры для выхода страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил глава МИД Михай Попшой, подчеркнув, что республика движется к полному разрыву с организацией, созданной после распада Советского Союза, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Денонсация ключевых соглашений: что это значит

По словам Попшоя, Молдавия намерена денонсировать три основополагающих соглашения, лежащих в основе СНГ.

«С денонсацией этих документов Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. Процесс уже запущен, решение принято недавно, и сейчас идет его утверждение», — сообщил министр в эфире Radio Moldova.

Документы о денонсации будут направлены на рассмотрение парламента после начала новой сессии. Ожидается, что обсуждение завершится к середине февраля. Если парламент одобрит инициативу, а затем президент Майя Санду подпишет соответствующие законы, Молдавия окончательно выйдет из Содружества.

Игнорирование СНГ и переориентация на Запад

Молдавия фактически игнорирует заседания СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2022 года, где республика имеет статус наблюдателя. Власти республики последовательно заявляют о намерении переориентировать экспорт на западные рынки.

Президент Майя Санду подчеркивает, что страна продолжает приводить свою международную правовую базу «в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции». Уже к концу 2025 года Молдавия разорвала 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ.

Критика и внутренние риски

Однако курс на разрыв соглашений вызывает критику со стороны оппозиции. Эксперты и политические оппоненты указывают на возможные негативные последствия:

  • ограничение прав трудовых мигрантов в странах СНГ;

  • ослабление экономических и торговых связей с восточными партнерами;

  • потенциальные трудности для аграрного и промышленного экспорта.

Бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон заявил, что политика нынешнего руководства противоречит национальным интересам и не отражает пожеланий большинства граждан.

СНГ всё еще открыт для Молдавии и Украины

Несмотря на действия Кишинева, СНГ сохраняет возможность участия Молдавии и Украины в своих мероприятиях. Представитель организации отметил, что двери для сотрудничества остаются открытыми, однако дальнейшее участие республики теперь зависит от политических решений на уровне парламента и президента.

