18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.01.2026, 08:14

Свидетельство больше не спасёт: российские дети едут за границу только с загранпаспортом

Новости Мира 0 478

С 20 января 2026 года в России вступили в силу изменения, касающиеся порядка выезда несовершеннолетних за границу. Согласно обновлённым нормам, российские дети могут пересекать границу только с заграничным паспортом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press
Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Новые правила выезда несовершеннолетних вступили в силу

Ранее для поездок за рубеж несовершеннолетние граждане могли использовать свидетельство о рождении, однако теперь этот документ больше не действует в качестве основания для выезда.

Почему изменения важны для родителей

МВД РФ рекомендует родителям заранее оформить заграничный паспорт своему ребёнку, чтобы избежать проблем при пересечении границы. Без действующего паспорта выезд из страны и последующий въезд обратно станет невозможным.

В ведомстве подчёркивают, что меры направлены на повышение безопасности детей и упрощение контроля на границе.

Исключения: куда можно по старым правилам

Несмотря на нововведения, для поездок в некоторые страны действует упрощённый порядок. Дети старше 14 лет, а также взрослые граждане РФ, по-прежнему могут посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, используя только внутренний российский паспорт.

Таким образом, часть поездок остаётся доступной без заграничного паспорта, что важно учитывать при планировании семейных путешествий.

Практические рекомендации для семей

  1. Проверяйте срок действия паспорта ребёнка. Если документ скоро истекает, лучше оформить новый заранее.

  2. Планируйте поездки заблаговременно. Оформление загранпаспорта может занимать несколько недель.

  3. Следите за обновлениями миграционных правил. Иногда порядок пересечения границы меняется в зависимости от страны назначения.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь