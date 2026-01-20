Свидетельство больше не спасёт: российские дети едут за границу только с загранпаспортом

С 20 января 2026 года в России вступили в силу изменения, касающиеся порядка выезда несовершеннолетних за границу. Согласно обновлённым нормам, российские дети могут пересекать границу только с заграничным паспортом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Новые правила выезда несовершеннолетних вступили в силу

Ранее для поездок за рубеж несовершеннолетние граждане могли использовать свидетельство о рождении, однако теперь этот документ больше не действует в качестве основания для выезда.

Почему изменения важны для родителей

МВД РФ рекомендует родителям заранее оформить заграничный паспорт своему ребёнку, чтобы избежать проблем при пересечении границы. Без действующего паспорта выезд из страны и последующий въезд обратно станет невозможным.

В ведомстве подчёркивают, что меры направлены на повышение безопасности детей и упрощение контроля на границе.

Исключения: куда можно по старым правилам

Несмотря на нововведения, для поездок в некоторые страны действует упрощённый порядок. Дети старше 14 лет, а также взрослые граждане РФ, по-прежнему могут посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, используя только внутренний российский паспорт.

Таким образом, часть поездок остаётся доступной без заграничного паспорта, что важно учитывать при планировании семейных путешествий.

Практические рекомендации для семей