Байкал загорается после Крещения: тайна, которую не раскрыли учёные

Каждый год, когда наступает Крещение (19 января), глубочайшее озеро планеты — Байкал — словно преображается. Его вода начинает таинственно светиться, создавая иллюзию внутреннего огня, который невозможно увидеть в любое другое время года. Этот феномен, загадочный даже для ученых, превращает зимний Байкал в один из самых мистических уголков России, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: cont.ws

Ледяное великолепие и загадочное свечение

Зимний Байкал поражает путешественников не только прозрачностью льда и причудливыми торосами, но и особой атмосферой, возникающей сразу после Крещения. Ледяные поля кажутся волшебными, а вода будто оживает светом, который сложно описать словами.

Интересно, что впервые это необычное свечение было зафиксировано в начале 1980-х годов. В то время исследователь Виктор Добрынин из НИИ прикладной физики Иркутского университета отметил странное сияние, которое нельзя было объяснить обычными визуальными эффектами.

Свечение не иллюзия: физика Байкала

Проведённые измерения подтвердили: свет исходит от самой воды, а не от отражений или атмосферных явлений. Феномен относится к категории хемилюминесценции — процесса, когда химические реакции между кислородом и органическими соединениями в воде создают возбужденные молекулы, испускающие фотоны.

Интенсивность свечения Байкала варьируется в зависимости от глубины и сезона:

На поверхности вода светится ярче всего — в сотни раз сильнее, чем на дне.

В толще воды создаётся впечатляющий градиент, который словно подсвечивает озеро изнутри.

Особое место занимает «ядро прозрачности» Байкала на глубине 800–1 200 метров. В этом слое вода предельно чистая, но светится едва заметно — всего около 100 фотонов в секунду на квадратный сантиметр.

Сезонные ритмы и календарная тайна

Свечение Байкала подчиняется строгому циклу: начиная с ноября, интенсивность постепенно снижается, достигая минимума примерно к середине января. Однако после 19 января — как по волшебству — свет снова усиливается.

Почему это происходит именно после Крещения, пока остаётся загадкой. Учёные рассматривают два возможных объяснения:

Случайное совпадение, не имеющее глубокого смысла. Синхронизация с природными ритмами, которые современная наука ещё не до конца изучила.

Свечение как индикатор здоровья озера

Феномен хемилюминесценции не только завораживает туристов, но и несёт важную экологическую функцию. Интенсивность свечения позволяет отслеживать состояние воды, выявлять изменения химического состава и потенциальное загрязнение.

Таким образом, загадочный свет Байкала служит не только природной мистикой, но и настоящим «экологическим датчиком», который помогает учёным заботиться о чистоте и безопасности одного из самых уникальных озёр мира.