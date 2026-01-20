Трамп заявил, что Макрон никому не нужен и очень скоро покинет свой офис

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ французского лидера Эммануэля Макрона присоединиться к его инициативе по урегулированию конфликта в Газе. В своих резких заявлениях Трамп подчеркнул, что участие Макрона в «Совете мира» не востребовано, добавив, что французский президент вскоре покинет свой пост, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Ian Langsdon / Reuters)

Отказ Франции: реакция Трампа

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Елисейскому дворцу, сообщило, что Франция отклонит приглашение США в рамках «Совета мира» по Газе.

В ответ на эти сообщения Дональд Трамп заявил:

«Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис».

Такая резкая оценка американского президента стала одной из самых громких политических заявлений последних дней, вызвав обсуждения среди мировых аналитиков и СМИ.

Сомнения Трампа в достоверности информации

Позднее Трамп смягчил тон, выразив сомнение в точности сообщения о позиции Макрона. Президент США допустил, что французский лидер мог и не высказывать подобного мнения.

Эта двусмысленность лишь усилила интерес к теме в международной прессе, поскольку затрагивает отношения двух ключевых западных держав – США и Франции.

«Совет мира»: новая инициатива США

Инициатива Дональда Трампа по созданию «Совета мира» направлена на урегулирование конфликта в секторе Газа. Белый дом подчеркнул, что в совет войдут только влиятельные страны, способные реально повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

На данный момент известно, что президент России Владимир Путин получил приглашение присоединиться к инициативе, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, «Совет мира» стремится объединить страны с международным влиянием, оставляя за пределами инициативы государства, которые, по мнению Белого дома, не способны сыграть ключевую роль.

Международный резонанс

Отказ Макрона участвовать в американской инициативе уже вызвал бурную реакцию европейских и азиатских СМИ. Некоторые эксперты считают, что Париж сохраняет осторожность, чтобы не поддаваться на давление США в вопросах ближневосточной политики.

Аналитики также отмечают, что резкая оценка Трампа может стать сигналом о новой линии американской внешней политики, где личные отношения президентов играют значительную роль в формировании дипломатических инициатив.

Вывод:

Ситуация вокруг «Совета мира» демонстрирует, как личные амбиции и политические позиции лидеров влияют на глобальные инициативы. Отказ Франции и резкие комментарии Трампа стали очередным доказательством того, что международная дипломатия сегодня балансирует между стратегией и публичными заявлениями.