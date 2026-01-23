Когда часы играют против мозга: ученые нашли «опасное» время для инсульта

Тяжесть ишемического инсульта может зависеть не только от возраста, сопутствующих заболеваний и скорости оказания помощи, но и… от времени суток. К такому выводу пришли ученые из Испании: их исследование показало, что инсульты, произошедшие вечером и ночью, в среднем протекают значительно тяжелее и сопровождаются более масштабным повреждением тканей мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Результаты работы опубликованы в научном журнале Circulation Research (CirRes) и уже привлекли внимание медицинского сообщества.

Инсульт и биологические часы: неожиданная связь

Исследование провели специалисты Национального исследовательского центра имени Карла III (CNIC). Они установили, что ключевую роль в тяжести ишемического инсульта играет циркадный ритм — внутренние биологические часы организма, регулирующие работу иммунной системы в течение суток.

По словам ученых, в разные часы дня иммунные клетки реагируют на повреждение мозга по-разному. Именно это может объяснять, почему у пациентов с похожей клинической картиной инсульт приводит к разным последствиям — от относительно быстрого восстановления до тяжелых осложнений.

Нейтрофилы — первые «игроки» при инсульте

В центре внимания исследователей оказались нейтрофилы — самые многочисленные клетки врожденного иммунитета. Именно они первыми устремляются в зону ишемии, когда нарушается кровоснабжение мозга.

Эксперименты на лабораторных мышах, а также анализ клинических данных более чем 500 пациентов, перенесших ишемический инсульт, показали:

активность нейтрофилов меняется в зависимости от времени суток;

в определенные фазы суточного цикла эти клетки становятся более агрессивными;

вечерние и ночные часы связаны с наиболее выраженной провоспалительной реакцией.

Почему вечер и ночь считаются самыми опасными

Ученые выяснили, что именно в вечернее и ночное время нейтрофилы чаще переходят в состояние повышенной активности. В этот период они интенсивно формируют так называемые внеклеточные ловушки — паутинообразные структуры, состоящие из ДНК и белков.

В нормальных условиях такие ловушки помогают организму бороться с инфекциями. Однако при инсульте их избыточное образование приводит к негативным последствиям:

ухудшается микроциркуляция крови в мозге;

повышается риск образования микротромбов;

снижается коллатеральный (обходной) кровоток;

усиливается повреждение нервной ткани;

замедляется восстановление после инсульта.

В результате зона поражения мозга становится больше, а течение заболевания — тяжелее.

Утренние инсульты протекают мягче

Совершенно иная картина наблюдается в утренние часы. В это время нейтрофилы, по данным исследования, находятся в менее агрессивном состоянии. Их воспалительная активность ниже, что:

ограничивает распространение ишемического повреждения;

снижает риск вторичных осложнений;

создает более благоприятные условия для восстановления тканей мозга.

Именно этим, считают ученые, можно объяснить более благоприятные исходы инсультов, произошедших в первой половине дня.

Почему одинаковые симптомы приводят к разным последствиям

Авторы подчеркивают: полученные данные дают новое объяснение тому, почему пациенты с внешне схожими симптомами инсульта могут сталкиваться с совершенно разными сценариями заболевания.

Время суток, в которое произошло нарушение кровообращения мозга, становится дополнительным фактором риска, влияющим на:

тяжесть поражения;

скорость восстановления;

вероятность осложнений.

Что это меняет для медицины

По мнению исследователей, учет циркадных ритмов в будущем может:

помочь в более точной оценке рисков для пациентов;

повлиять на выбор тактики лечения;

открыть путь к разработке новых терапевтических подходов, учитывающих биологические часы организма.

Таким образом, инсульт — это не только вопрос сосудов и времени реакции врачей, но и сложный процесс, тесно связанный с внутренним ритмом человеческого организма.