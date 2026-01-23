Когда часы играют против мозга: ученые нашли «опасное» время для инсульта

Тяжесть ишемического инсульта может зависеть не только от возраста, сопутствующих заболеваний и скорости оказания помощи, но и… от времени суток. К такому выводу пришли ученые из Испании: их исследование показало, что инсульты, произошедшие вечером и ночью, в среднем протекают значительно тяжелее и сопровождаются более масштабным повреждением тканей мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Результаты работы опубликованы в научном журнале Circulation Research (CirRes) и уже привлекли внимание медицинского сообщества.
Исследование провели специалисты Национального исследовательского центра имени Карла III (CNIC). Они установили, что ключевую роль в тяжести ишемического инсульта играет циркадный ритм — внутренние биологические часы организма, регулирующие работу иммунной системы в течение суток.
По словам ученых, в разные часы дня иммунные клетки реагируют на повреждение мозга по-разному. Именно это может объяснять, почему у пациентов с похожей клинической картиной инсульт приводит к разным последствиям — от относительно быстрого восстановления до тяжелых осложнений.
В центре внимания исследователей оказались нейтрофилы — самые многочисленные клетки врожденного иммунитета. Именно они первыми устремляются в зону ишемии, когда нарушается кровоснабжение мозга.
Эксперименты на лабораторных мышах, а также анализ клинических данных более чем 500 пациентов, перенесших ишемический инсульт, показали:
активность нейтрофилов меняется в зависимости от времени суток;
в определенные фазы суточного цикла эти клетки становятся более агрессивными;
вечерние и ночные часы связаны с наиболее выраженной провоспалительной реакцией.
Ученые выяснили, что именно в вечернее и ночное время нейтрофилы чаще переходят в состояние повышенной активности. В этот период они интенсивно формируют так называемые внеклеточные ловушки — паутинообразные структуры, состоящие из ДНК и белков.
В нормальных условиях такие ловушки помогают организму бороться с инфекциями. Однако при инсульте их избыточное образование приводит к негативным последствиям:
ухудшается микроциркуляция крови в мозге;
повышается риск образования микротромбов;
снижается коллатеральный (обходной) кровоток;
усиливается повреждение нервной ткани;
замедляется восстановление после инсульта.
В результате зона поражения мозга становится больше, а течение заболевания — тяжелее.
Совершенно иная картина наблюдается в утренние часы. В это время нейтрофилы, по данным исследования, находятся в менее агрессивном состоянии. Их воспалительная активность ниже, что:
ограничивает распространение ишемического повреждения;
снижает риск вторичных осложнений;
создает более благоприятные условия для восстановления тканей мозга.
Именно этим, считают ученые, можно объяснить более благоприятные исходы инсультов, произошедших в первой половине дня.
Авторы подчеркивают: полученные данные дают новое объяснение тому, почему пациенты с внешне схожими симптомами инсульта могут сталкиваться с совершенно разными сценариями заболевания.
Время суток, в которое произошло нарушение кровообращения мозга, становится дополнительным фактором риска, влияющим на:
тяжесть поражения;
скорость восстановления;
вероятность осложнений.
По мнению исследователей, учет циркадных ритмов в будущем может:
помочь в более точной оценке рисков для пациентов;
повлиять на выбор тактики лечения;
открыть путь к разработке новых терапевтических подходов, учитывающих биологические часы организма.
Таким образом, инсульт — это не только вопрос сосудов и времени реакции врачей, но и сложный процесс, тесно связанный с внутренним ритмом человеческого организма.
