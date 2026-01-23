Простуда на губах как сигнал опасности: герпес может ускорять старение мозга и приводить к болезни Альцгеймера

Вирус герпеса способен не только вызывать неприятные высыпания, но и оказывать долговременное влияние на здоровье мозга, предупреждают ученые. Новые исследования показывают, что хроническая герпетическая инфекция может ускорять старение мозга и повышать риск развития болезни Альцгеймера у людей, которые регулярно страдают от простуды на губах и не используют противовирусные препараты, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как герпесвирус проникает в мозг

Профессор эволюционной биологии и вирусологии Петр Лидский из Городского университета Гонконга объясняет, что герпесвирус способен преодолевать гематоэнцефалический барьер — естественный защитный механизм, который препятствует проникновению в мозг потенциально опасных веществ.

Вирус может оставаться в организме долгое время , вызывая хроническое воспаление.

Влияние вируса ощущается на иммунных клетках и клетках головного мозга , нарушая их нормальное функционирование.

Хроническое воспаление, как правило, усиливается с возрастом, что ускоряет развитие возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Эта концепция известна как инфламмэйджинг или иммуностарение — процесс постепенного старения организма под воздействием хронического воспаления.

Доказательства связи герпеса и Альцгеймера

Профессор Лидский отмечает, что исследования последних 10 лет подтверждают прямую связь между частыми простудами на губах и повышенным риском болезни Альцгеймера у тех, кто не использует противовирусные препараты.

Люди, применяющие противовирусные средства, имеют существенно меньший риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Современные работы показывают, что герпес действительно ускоряет старение мозга через воспалительные процессы, особенно при хронической инфекции.

Хроническое воспаление и биологическое старение организма

Влияние вирусных инфекций на организм не ограничивается мозгом. Хроническое воспаление ускоряет старение всех систем организма, что подтверждают исследования с применением метилольных часов — современного метода определения биологического возраста:

Люди с ВИЧ, даже при подавленной терапии, оказываются биохимически старше на 2–5 лет по сравнению с людьми без инфекции.

Это показывает, что вирусы, вызывающие хроническое воспаление, способны ускорять старение организма в целом.

Подобные исследования подчеркивают тесную связь между инфекциями, воспалением и скоростью старения всех систем организма, включая мозг.

Вывод ученого

Петр Лидский делает важный акцент: герпесвирус — это не просто временная неприятность на губах, а потенциальный фактор риска нейродегенеративных заболеваний и ускоренного старения. По его словам, профилактика и своевременное применение противовирусных препаратов может снижать этот риск и замедлять негативное влияние вируса на мозг.