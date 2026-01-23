18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.01.2026, 07:43

Простуда на губах как сигнал опасности: герпес может ускорять старение мозга и приводить к болезни Альцгеймера

Новости Мира 0 357

Вирус герпеса способен не только вызывать неприятные высыпания, но и оказывать долговременное влияние на здоровье мозга, предупреждают ученые. Новые исследования показывают, что хроническая герпетическая инфекция может ускорять старение мозга и повышать риск развития болезни Альцгеймера у людей, которые регулярно страдают от простуды на губах и не используют противовирусные препараты, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как герпесвирус проникает в мозг

Профессор эволюционной биологии и вирусологии Петр Лидский из Городского университета Гонконга объясняет, что герпесвирус способен преодолевать гематоэнцефалический барьер — естественный защитный механизм, который препятствует проникновению в мозг потенциально опасных веществ.

  • Вирус может оставаться в организме долгое время, вызывая хроническое воспаление.

  • Влияние вируса ощущается на иммунных клетках и клетках головного мозга, нарушая их нормальное функционирование.

  • Хроническое воспаление, как правило, усиливается с возрастом, что ускоряет развитие возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Эта концепция известна как инфламмэйджинг или иммуностарение — процесс постепенного старения организма под воздействием хронического воспаления.

Доказательства связи герпеса и Альцгеймера

Профессор Лидский отмечает, что исследования последних 10 лет подтверждают прямую связь между частыми простудами на губах и повышенным риском болезни Альцгеймера у тех, кто не использует противовирусные препараты.

  • Люди, применяющие противовирусные средства, имеют существенно меньший риск развития нейродегенеративных заболеваний.

  • Современные работы показывают, что герпес действительно ускоряет старение мозга через воспалительные процессы, особенно при хронической инфекции.

Хроническое воспаление и биологическое старение организма

Влияние вирусных инфекций на организм не ограничивается мозгом. Хроническое воспаление ускоряет старение всех систем организма, что подтверждают исследования с применением метилольных часов — современного метода определения биологического возраста:

  • Люди с ВИЧ, даже при подавленной терапии, оказываются биохимически старше на 2–5 лет по сравнению с людьми без инфекции.

  • Это показывает, что вирусы, вызывающие хроническое воспаление, способны ускорять старение организма в целом.

  • Подобные исследования подчеркивают тесную связь между инфекциями, воспалением и скоростью старения всех систем организма, включая мозг.

Вывод ученого

Петр Лидский делает важный акцент: герпесвирус — это не просто временная неприятность на губах, а потенциальный фактор риска нейродегенеративных заболеваний и ускоренного старения. По его словам, профилактика и своевременное применение противовирусных препаратов может снижать этот риск и замедлять негативное влияние вируса на мозг.

