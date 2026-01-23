Названа опасность оставления зарядки от телефона в розетке

Частое оставление зарядного устройства в сети может нести скрытые риски. Научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Елшин объяснил, какие факторы влияют на безопасность и долговечность зарядок, а также как избежать проблем, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Современные зарядные устройства: запас прочности есть, но не без условий

Современные сертифицированные зарядные устройства спроектированы с большим запасом прочности. При исправной электропроводке они редко становятся причиной возгораний, и даже круглосуточное подключение к сети не должно вызывать чрезвычайные ситуации.

Однако риск существует, особенно если:

используется несертифицированная или контрафактная продукция;

электропроводка дома устарела или повреждена;

розетки имеют признаки износа, подгоревшие контакты или скрутки в распаечных коробках.

В таких условиях любое подключенное устройство может стать катализатором аварийной ситуации.

Пассивное потребление: зарядка под напряжением постоянно

Даже когда зарядка отключена от телефона, адаптер продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии — до 0,2–0,3 Вт на устройство. Этот режим холостого хода вызывает медленную деградацию внутренних компонентов, особенно электролитических конденсаторов.

Микроскопические циклы нагрева и охлаждения приводят к:

увеличению тока утечки внутри адаптера;

постепенному износу устройства;

повышенному риску выхода зарядки из строя.

Кабель и проводка: слабое звено может свести на нет преимущества устройства

Эксперт подчеркивает, что качество провода так же важно, как и самого зарядного устройства. Признаки повреждения изоляции требуют немедленной замены кабеля, так как даже скрытые повреждения могут привести к перегреву или возгоранию.

Особое внимание стоит уделить:

контрафактным кабелям с горючей изоляцией и плохой внутренней защитой;

кабелям с малым сечением проводника;

кабелям, при которых зарядка работает только при определенном положении разъема — это сигнал ненадежного контакта и потенциальной опасности.

Если проблема связана с разъемом телефона, лучше обратиться в сервисный центр.

Проверка розеток и меры предосторожности

Регулярный осмотр розеток и вилок помогает выявить признаки перегрева:

потемнение пластика;

запах гари.

Кроме того, для безопасного использования рекомендуется:

полностью отключать зарядку при длительном отсутствии;

отключать устройства во время грозовой активности, когда возможны скачки напряжения.

Как продлить жизнь зарядки и обеспечить безопасность

Для надежной и долгосрочной работы:

используйте качественные сертифицированные зарядные устройства от проверенных производителей;

избегайте дешевых подделок, особенно на маркетплейсах;

следите за состоянием кабелей и розеток;

сочетайте качественную зарядку с качественным проводом — слабое звено сводит на нет все преимущества устройства.

Вывод: Даже современная зарядка может со временем выйти из строя, если сочетать низкокачественные кабели, устаревшую проводку и постоянное нахождение под напряжением. Безопасность зависит от качества устройства, кабеля и состояния домашней электросети.