Названа опасность оставления зарядки от телефона в розетке

Частое оставление зарядного устройства в сети может нести скрытые риски. Научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Елшин объяснил, какие факторы влияют на безопасность и долговечность зарядок, а также как избежать проблем, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Современные сертифицированные зарядные устройства спроектированы с большим запасом прочности. При исправной электропроводке они редко становятся причиной возгораний, и даже круглосуточное подключение к сети не должно вызывать чрезвычайные ситуации.
Однако риск существует, особенно если:
используется несертифицированная или контрафактная продукция;
электропроводка дома устарела или повреждена;
розетки имеют признаки износа, подгоревшие контакты или скрутки в распаечных коробках.
В таких условиях любое подключенное устройство может стать катализатором аварийной ситуации.
Даже когда зарядка отключена от телефона, адаптер продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии — до 0,2–0,3 Вт на устройство. Этот режим холостого хода вызывает медленную деградацию внутренних компонентов, особенно электролитических конденсаторов.
Микроскопические циклы нагрева и охлаждения приводят к:
увеличению тока утечки внутри адаптера;
постепенному износу устройства;
повышенному риску выхода зарядки из строя.
Эксперт подчеркивает, что качество провода так же важно, как и самого зарядного устройства. Признаки повреждения изоляции требуют немедленной замены кабеля, так как даже скрытые повреждения могут привести к перегреву или возгоранию.
Особое внимание стоит уделить:
контрафактным кабелям с горючей изоляцией и плохой внутренней защитой;
кабелям с малым сечением проводника;
кабелям, при которых зарядка работает только при определенном положении разъема — это сигнал ненадежного контакта и потенциальной опасности.
Если проблема связана с разъемом телефона, лучше обратиться в сервисный центр.
Регулярный осмотр розеток и вилок помогает выявить признаки перегрева:
потемнение пластика;
запах гари.
Кроме того, для безопасного использования рекомендуется:
полностью отключать зарядку при длительном отсутствии;
отключать устройства во время грозовой активности, когда возможны скачки напряжения.
Для надежной и долгосрочной работы:
используйте качественные сертифицированные зарядные устройства от проверенных производителей;
избегайте дешевых подделок, особенно на маркетплейсах;
следите за состоянием кабелей и розеток;
сочетайте качественную зарядку с качественным проводом — слабое звено сводит на нет все преимущества устройства.
Вывод: Даже современная зарядка может со временем выйти из строя, если сочетать низкокачественные кабели, устаревшую проводку и постоянное нахождение под напряжением. Безопасность зависит от качества устройства, кабеля и состояния домашней электросети.
Комментарии0 комментарий(ев)