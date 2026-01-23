Ученые расшифровали ген Рюрика — кем он был по национальности?

Споры о происхождении легендарного основателя династии Рюриковичей — Рюрика — не утихают уже многие века. Историки и исследователи до сих пор дискутируют: был ли он славянином или скандинавом? Недавнее исследование с использованием ДНК-технологий, проведённое российским ученым Анатолием Клесовым, попыталось поставить точку в этом вопросе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Современная наука приходит на помощь: роль ДНК в истории

Профессор Клесов уверен, что вопрос о национальности Рюрика можно прояснить с помощью генетики. Для этого он обратился к Y-хромосоме — уникальному участку ДНК, который передается исключительно по мужской линии.

Ключевые моменты метода:

Y-хромосома сохраняет наследственные признаки на протяжении столетий, позволяя проследить мужскую линию даже спустя тысячу лет.

Мутации, накопившиеся в хромосоме , становятся уникальными маркерами для потомков одной линии.

На основании этих мутаций исследователи формируют гаплогруппы, объединяющие всех потомков одного общего предка.

Таким образом, генетика позволяет ученым «воссоздать» происхождение человека, жившего более тысячи лет назад, через его потомков.

Как искали ген Рюрика

Для анализа профессор Клесов взял образцы ДНК у мужчин из исторически известных знатных фамилий, которые считаются прямыми потомками Рюрика. Среди них:

Гагарины

Волконские

Шаховские

Кропоткины

Лабораторные исследования позволили ученому выявить гаплогруппу N1c1, к которой принадлежит большинство представителей этих фамилий. Именно это стало ключом к пониманию происхождения Рюрика.

Что говорит генетика о происхождении Рюрика

На основании данных о гаплогруппе Клесов сделал вывод, что Рюрик был выходцем из Швеции. По его версии:

Рюрик родился на территории современной провинции Уппланд , исторически известной как Roslagen (Руслаген) .

Этот регион считается родиной нескольких скандинавских династий и был стратегически важным центром в IX веке.

Таким образом, ДНК-анализ подтверждает теории о скандинавских корнях основателя Рюриковичей.

Скептики и исторические противоречия

Несмотря на научный подход Клесова, версия о шведском происхождении Рюрика вызывает споры среди историков:

Некоторые утверждают, что в IX веке территория Руслагена находилась под водой .

Первые письменные упоминания о регионе появились только в XIII веке, что ставит под сомнение прямую связь с Рюриком.

Историческая наука отмечает, что не всегда можно однозначно связывать генетические данные с конкретными географическими территориями, особенно если речь идёт о событиях тысячелетней давности.

Итог: Рюрик — скандинав с генетическим подтверждением?

Исследование Клесова демонстрирует, что современная генетика способна дать новые факты о прошлом, позволяя проверить или уточнить исторические версии. В случае Рюрика данные Y-хромосомы указывают на скандинавское происхождение основателя династии Рюриковичей, хотя окончательное подтверждение требует дальнейших исследований и сопоставления с историческими источниками.