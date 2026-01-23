18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 10:36

Ученые расшифровали ген Рюрика — кем он был по национальности?

Новости Мира 0 867

Споры о происхождении легендарного основателя династии Рюриковичей — Рюрика — не утихают уже многие века. Историки и исследователи до сих пор дискутируют: был ли он славянином или скандинавом? Недавнее исследование с использованием ДНК-технологий, проведённое российским ученым Анатолием Клесовым, попыталось поставить точку в этом вопросе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: sk.pinterest.com
Фото: sk.pinterest.com

Современная наука приходит на помощь: роль ДНК в истории

Профессор Клесов уверен, что вопрос о национальности Рюрика можно прояснить с помощью генетики. Для этого он обратился к Y-хромосоме — уникальному участку ДНК, который передается исключительно по мужской линии.

Ключевые моменты метода:

  • Y-хромосома сохраняет наследственные признаки на протяжении столетий, позволяя проследить мужскую линию даже спустя тысячу лет.

  • Мутации, накопившиеся в хромосоме, становятся уникальными маркерами для потомков одной линии.

  • На основании этих мутаций исследователи формируют гаплогруппы, объединяющие всех потомков одного общего предка.

Таким образом, генетика позволяет ученым «воссоздать» происхождение человека, жившего более тысячи лет назад, через его потомков.

Как искали ген Рюрика

Для анализа профессор Клесов взял образцы ДНК у мужчин из исторически известных знатных фамилий, которые считаются прямыми потомками Рюрика. Среди них:

  • Гагарины

  • Волконские

  • Шаховские

  • Кропоткины

Лабораторные исследования позволили ученому выявить гаплогруппу N1c1, к которой принадлежит большинство представителей этих фамилий. Именно это стало ключом к пониманию происхождения Рюрика.

Что говорит генетика о происхождении Рюрика

На основании данных о гаплогруппе Клесов сделал вывод, что Рюрик был выходцем из Швеции. По его версии:

  • Рюрик родился на территории современной провинции Уппланд, исторически известной как Roslagen (Руслаген).

  • Этот регион считается родиной нескольких скандинавских династий и был стратегически важным центром в IX веке.

Таким образом, ДНК-анализ подтверждает теории о скандинавских корнях основателя Рюриковичей.

Скептики и исторические противоречия

Несмотря на научный подход Клесова, версия о шведском происхождении Рюрика вызывает споры среди историков:

  • Некоторые утверждают, что в IX веке территория Руслагена находилась под водой.

  • Первые письменные упоминания о регионе появились только в XIII веке, что ставит под сомнение прямую связь с Рюриком.

Историческая наука отмечает, что не всегда можно однозначно связывать генетические данные с конкретными географическими территориями, особенно если речь идёт о событиях тысячелетней давности.

Итог: Рюрик — скандинав с генетическим подтверждением?

Исследование Клесова демонстрирует, что современная генетика способна дать новые факты о прошлом, позволяя проверить или уточнить исторические версии. В случае Рюрика данные Y-хромосомы указывают на скандинавское происхождение основателя династии Рюриковичей, хотя окончательное подтверждение требует дальнейших исследований и сопоставления с историческими источниками.

2
3
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь