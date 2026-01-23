WhatsApp вводит детский режим: родители смогут следить за контактами детей

Социальная сеть WhatsApp, одно из самых популярных приложений для общения в мире, готовится к внедрению новой функции, которая значительно изменит подход к безопасности несовершеннолетних пользователей. Разработчики планируют запустить возможность создания дополнительных учетных записей с ограничениями для детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Wabetainfo .

Фото: economictimes.indiatimes.com

Дополнительная учетная запись: что это и зачем она нужна

Новая функция предполагает создание дополнительного профиля, который назначается детям и имеет ограниченные возможности. Если ребенок не достиг минимального возраста, установленного правилами WhatsApp, он не сможет пользоваться приложением в полном объеме и будет вынужден попросить родителей создать специальный аккаунт.

Особенности дополнительной учетной записи:

Ограничения по общению : ребенок сможет отправлять и получать сообщения и звонки только от контактов из своего списка.

Контроль активности : родители будут получать отчеты о добавлении новых контактов, но сообщения в чатах оставляются приватными .

Защита от нежелательных изменений: через специальный PIN-код родители смогут контролировать настройки аккаунта.

Как будет создаваться детская учетная запись

Процесс создания дополнительной учетной записи достаточно прост, но защищен от несанкционированного доступа:

Родитель начинает с приветственного экрана и сканирует QR-код, чтобы связать основной и детский аккаунт. Создается основной PIN-код — 6-значный код, который позволяет управлять детским профилем и предотвращает изменения со стороны ребенка. Этот PIN-код затем вводится в дополнительной учетной записи для завершения настройки профиля.

Таким образом, дети не смогут самостоятельно отключить ограничения или изменить настройки без ведома родителей.

Ограниченный функционал для безопасности детей

Дополнительные учетные записи будут иметь урезанный функционал для защиты несовершеннолетних пользователей. В частности:

Нет доступа к вкладке «Обновления» , которая обычно облегчает быстрый обмен контентом с контактами и публичными группами.

Доступ к другим функциям приложения также будет частично ограничен, чтобы минимизировать риски нежелательного общения и распространения личной информации.

Когда и как дополнительный аккаунт перестанет быть ограниченным

Дополнительная учетная запись останется активной до решения родителей или достижения ребенком разрешенного возраста, установленного условиями использования WhatsApp.

После того как пользователь достигает минимального возраста:

Профиль можно отвязать от родительской учетной записи.

Пользователь получает доступ ко всем функциям WhatsApp без ограничений.

Итог

WhatsApp делает шаг к усилению родительского контроля и безопасности несовершеннолетних в сети. Новая функция позволит родителям:

контролировать контакты детей,

ограничивать доступ к функциям приложения,

защищать личные данные ребенка, не вмешиваясь в содержание переписки.

Эта инновация отражает растущую тенденцию в индустрии мессенджеров: комбинировать свободу общения с безопасностью младших пользователей, что становится все более актуально в эпоху цифрового взаимодействия.