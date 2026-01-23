18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.01.2026, 12:49

Возвращение с того света: ученые доказали существование жизни после смерти

Новости Мира 0 584

Ученые из Нидерландов провели исследование редких, но поразительных случаев, когда люди возвращались к жизни после того, как им констатировали смерть. Результаты работы ставят под сомнение традиционное понимание сознания и предлагают новые взгляды на природу человеческой души, сообщает Lada.kz со ссылкой на "МК".

Фото: 5-tv.ru

Возвращение с того света: реальные истории

Одним из ярких примеров стал случай кардиохирурга Ллойда У. Руди, который участвовал в первой трансплантации сердца в Стэнфорде. Во время операции по замене сердечного клапана Руди и его ассистент констатировали смерть пациента, страдавшего аневризмой сосудов головного мозга, вызванной инфекцией.

Родным сообщили о смерти, однако спустя около получаса аппарат внезапно зафиксировал слабое сердцебиение. Оно постепенно усиливалось без какого-либо медицинского вмешательства. Через несколько дней пациент пришел в себя и подробно описал события, происходившие во время его "смерти":

  • действия врачей в операционной;

  • текст записок, которые печатала медсестра, несмотря на то что глаза пациента были закрыты;

  • мелкие детали оборудования и процедур, которые невозможно было увидеть обычным способом.

Этот случай поражает ученых: точность описания событий говорит о том, что сознание могло функционировать вне тела, даже когда мозг перестал работать.

Голландские нейропсихологи о природе сознания

Исследование, опубликованное в сборнике Wat een stervend brein niet kan ("Что не может сделать умирающий мозг"), охватывает более 70 подобных случаев. Ученые пришли к неожиданному выводу: душа или сознание человека может продолжать активность без физического тела.

Другой известный кардиолог из Нидерландов, Пим ван Ломмель, провел масштабное исследование с участием 344 пациентов, переживших клиническую смерть. Его выводы подтверждают наблюдения коллег:

  • сознание может сохранять восприятие событий даже при отсутствии электрической активности мозга;

  • пациенты помнят происходящее и способны точно описывать детали окружающей реальности;

  • мозг, по мнению ван Ломмеля, выполняет скорее роль "приемника" или интерфейса для сознания, а не является его источником.

Он предполагает, что наше сознание существует в некоем вневременном пространстве, а мозг лишь транслирует его в физическую реальность.

Скептическая позиция научного сообщества

Несмотря на сенсационные выводы голландских исследователей, многие ученые относятся к этим результатам осторожно. Основные объяснения наблюдаемых явлений включают:

  • выброс эндорфинов, вызывающий ощущения экстаза и необычные переживания;

  • гипоксию мозга, которая может создавать яркие иллюзии и галлюцинации;

  • нейрохимические процессы, запускаемые критическими состояниями организма.

То есть, по мнению скептиков, рассказы пациентов могут быть результатом сложных физиологических процессов, а не доказательством независимости сознания от мозга.

Почему эти исследования важны

Случаи, когда пациенты возвращаются к жизни после констатации смерти, ставят перед наукой новые вопросы:

  • Может ли сознание существовать вне тела?

  • Как объяснить точное воспроизведение событий, которые невозможно было увидеть глазами?

  • Как эти открытия изменят наше понимание жизни и смерти?

Хотя окончательных ответов пока нет, исследования показывают, что границы между жизнью и смертью могут быть менее четкими, чем считалось ранее, а сознание человека — более устойчивым и независимым, чем предполагает традиционная медицина.

