Кличко призвал граждан покинуть Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сделал тревожное заявление, призвав жителей столицы заранее готовиться к ухудшению ситуации и, по возможности, покинуть город. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Telegram, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Градоначальник подчеркнул, что текущая ситуация в городе крайне напряжённая и может ухудшиться. В своем обращении Кличко призвал к конкретным мерам:
Создать запасы продуктов и воды на несколько дней.
Обеспечить наличие необходимых лекарств для себя и близких.
Рассмотреть возможность временного выезда за пределы города для тех, у кого есть такие возможности, особенно в районы с альтернативными источниками тепла и питания.
«Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их», — добавил мэр.
21 января Кличко предупреждал о возможной «гуманитарной катастрофе» в Киеве. Причиной стали массовые перебои с электроэнергией и отоплением, которые затронули большую часть города.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил масштабы проблемы:
Около 4000 домов в Киеве остаются без отопления.
Почти 60% города испытывают перебои с электричеством.
Такая ситуация делает жизнь в столице крайне сложной и повышает риск для здоровья и безопасности жителей.
