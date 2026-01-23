Кличко призвал граждан покинуть Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сделал тревожное заявление, призвав жителей столицы заранее готовиться к ухудшению ситуации и, по возможности, покинуть город. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Telegram, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Alina Smutko/Reuters

Сбор запасов и эвакуация: советы от мэра

Градоначальник подчеркнул, что текущая ситуация в городе крайне напряжённая и может ухудшиться. В своем обращении Кличко призвал к конкретным мерам:

Создать запасы продуктов и воды на несколько дней.

Обеспечить наличие необходимых лекарств для себя и близких.

Рассмотреть возможность временного выезда за пределы города для тех, у кого есть такие возможности, особенно в районы с альтернативными источниками тепла и питания.

«Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их», — добавил мэр.

Энергетическая ситуация в столице

21 января Кличко предупреждал о возможной «гуманитарной катастрофе» в Киеве. Причиной стали массовые перебои с электроэнергией и отоплением, которые затронули большую часть города.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил масштабы проблемы:

Около 4000 домов в Киеве остаются без отопления.

Почти 60% города испытывают перебои с электричеством.

Такая ситуация делает жизнь в столице крайне сложной и повышает риск для здоровья и безопасности жителей.