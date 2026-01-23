В Нидерландах запретили разведение шотландских вислоухих и сфинксов

С 1 января 2026 года в Нидерландах вступил в силу новый закон, который кардинально меняет правила содержания и разведения некоторых пород кошек. Под запрет попали питомцы с экстремальными внешними признаками, включая известные шотландскую вислоухую кошку и бесшерстного сфинкса, сообщает Lada.kz со ссылкой на government.

Фото: кадр YouTube

Почему решили запретить эти породы

Главная цель нового законодательства — защита здоровья животных. Как отмечают представители голландского правительства, некоторые особенности внешности могут серьезно вредить кошкам:

Вислоухие кошки : их хрящи в ушах подвержены мутациям, из-за чего часто возникают проблемы с суставами, боли и другие патологии.

Бесшерстные породы (сфинксы): отсутствие шерсти делает их уязвимыми к перепадам температуры, кожным инфекциям и повреждениям. Природной защиты от внешних факторов у таких животных практически нет.

Таким образом, закон направлен на предотвращение страданий животных из-за их экстремальной внешности.

Что запрещено законом

Согласно новым правилам, владельцам и заводчикам категорически запрещается:

Разводить эти породы.

Продавать их в магазинах и через частные объявления.

Импортировать их из других стран.

Участвовать с ними в выставках и конкурсах.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф до 1500 евро, что примерно равно 887 145 тенге.

Ограничения для уже существующих питомцев

Владельцы кошек, которых они приобрели до вступления закона в силу, могут оставить животных у себя, но с определёнными ограничениями:

Такие питомцы не смогут участвовать в шоу и конкурсах .

Их разведение и продажа также остаются под запретом.

Это означает, что владельцы должны заботиться о питомцах, не нарушая новых правил, а государство получает инструменты для контроля за соблюдением закона.

Нидерланды — одна из первых стран с такими строгими мерами

Стоит отметить, что Нидерланды стали одной из первых стран мира, где не просто ограничивают разведение животных с экстремальной внешностью, но и вводят строгий контроль за их содержанием. Закон подчеркивает, что забота о здоровье и благополучии домашних питомцев становится приоритетом даже выше эстетических предпочтений владельцев.