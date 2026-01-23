Космонавт рассказал о курении в космосе

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков в интервью aif.ru рассказал о том, что курение в космосе технически возможно, но крайне нежелательно. По его словам, каждая капля кислорода в космическом корабле на вес золота, сообщает Lada.kz.

Фото: medium.com

«Некоторые ребята покуривали. И курить в космосе тоже возможно. Но это очень неразумно. Кислород привозной, и потому его надо беречь», — подчеркнул Джанибеков.

На вопрос о том, что вообще можно делать на орбите, космонавт ответил лаконично:

«В космосе можно все!»

Дорогая подготовка к полету

Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец отметил, что подготовка кандидата к полету в космос требует многолетней работы и огромных государственных затрат.

Примером он привел космонавта Андрея Бабкина, который проходил подготовку к полету с 2010 года и в какой-то момент был переведен с летной должности на роль заместителя командира по науке.

«Готовился к полету по меньшей мере с 2010 года», — отметил Струговец.

Международное обучение и сертификация

Бабкин проходил подготовку не только в России, но и за рубежом:

Обучение в Канаде и США

Сертификация по работе с полезной нагрузкой Европейского космического агентства и модулем Columbus в Германии

Завершение курса японского космического агентства JAXA по работе с модулем JEM и грузовым кораблем HTV

Такая комплексная подготовка, по словам эксперта, обошлась российскому правительству в десятки миллиардов рублей.

Последний шанс на полет

Последней возможностью для Бабкина стать участником экспедиции на МКС-66 стал его планируемый полет на Международную космическую станцию. Однако в последний момент его заменили: на борту оказались актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок фильма «Вызов».