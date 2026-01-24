18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.01.2026, 07:11

Дженнифер Лопес с сумкой за 80$ тысяч подала милостыню бездомному

Новости Мира 0 395

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания после того, как папарацци запечатлели ее в момент, когда она подала милостыню бездомному. Об этом сообщает издание Daily Mail. Эпизод вызвал широкий резонанс в Сети из-за контраста между скромным жестом и роскошным образом артистки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео
Кадр из видео

Образ на десятки тысяч долларов

56-летнюю Дженнифер Лопес сфотографировали в повседневном, но тщательно продуманном образе. Певица была одета в джинсы, белый топ и коричневый пиджак, дополнив ансамбль солнцезащитными очками. Главной деталью образа стала культовая сумка Hermès Kelly Sellier, стоимость которой, по оценкам экспертов, достигает 80 тысяч долларов.

Именно с этой люксовой сумкой Лопес и попала в объективы камер, когда остановилась, чтобы помочь бездомному, протянув ему деньги.

Контраст, который обсуждают в соцсетях

Кадры с участием мировой звезды быстро разошлись по социальным сетям и вызвали бурную реакцию пользователей. Одни восхитились поступком певицы, отметив, что помощь нуждающимся не зависит от статуса и стоимости одежды. Другие же обратили внимание на резкий контраст между ценой аксессуаров артистки и ситуацией, в которой она оказалась.

Недавний визит в Индию и роскошные наряды

Напомним, в декабре Дженнифер Лопес выступила в Индии на свадьбе дочери миллиардера Рамы Раджу Мантены — Нетры — и предпринимателя Вамси Гадираджу. Мероприятие стало одним из самых обсуждаемых светских событий года.

Наряд, на который ушли тысячи часов

Стилист певицы опубликовал в Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии одного из сценических образов Лопес. Артистка предстала в роскошном розовом сари, расшитом кристаллами, а также в трехъярусном ожерелье с изумрудами.

По данным журналистов, на создание этого украшения ушло более 1800 часов ручной работы. Образ дополняли массивные серьги, браслет с бриллиантами и несколько колец, подчеркнувших статус и масштаб мероприятия.

Звезда между роскошью и простыми человеческими жестами

История с милостыней бездомному на фоне недавних роскошных выходов Дженнифер Лопес вновь показала контраст между гламурной жизнью мировой звезды и простыми человеческими поступками, которые продолжают вызывать живой интерес у публики.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь