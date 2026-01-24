Дженнифер Лопес с сумкой за 80$ тысяч подала милостыню бездомному

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания после того, как папарацци запечатлели ее в момент, когда она подала милостыню бездомному. Об этом сообщает издание Daily Mail. Эпизод вызвал широкий резонанс в Сети из-за контраста между скромным жестом и роскошным образом артистки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео

Образ на десятки тысяч долларов

56-летнюю Дженнифер Лопес сфотографировали в повседневном, но тщательно продуманном образе. Певица была одета в джинсы, белый топ и коричневый пиджак, дополнив ансамбль солнцезащитными очками. Главной деталью образа стала культовая сумка Hermès Kelly Sellier, стоимость которой, по оценкам экспертов, достигает 80 тысяч долларов.

Именно с этой люксовой сумкой Лопес и попала в объективы камер, когда остановилась, чтобы помочь бездомному, протянув ему деньги.

Контраст, который обсуждают в соцсетях

Кадры с участием мировой звезды быстро разошлись по социальным сетям и вызвали бурную реакцию пользователей. Одни восхитились поступком певицы, отметив, что помощь нуждающимся не зависит от статуса и стоимости одежды. Другие же обратили внимание на резкий контраст между ценой аксессуаров артистки и ситуацией, в которой она оказалась.

Недавний визит в Индию и роскошные наряды

Напомним, в декабре Дженнифер Лопес выступила в Индии на свадьбе дочери миллиардера Рамы Раджу Мантены — Нетры — и предпринимателя Вамси Гадираджу. Мероприятие стало одним из самых обсуждаемых светских событий года.

Наряд, на который ушли тысячи часов

Стилист певицы опубликовал в Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии одного из сценических образов Лопес. Артистка предстала в роскошном розовом сари, расшитом кристаллами, а также в трехъярусном ожерелье с изумрудами.

По данным журналистов, на создание этого украшения ушло более 1800 часов ручной работы. Образ дополняли массивные серьги, браслет с бриллиантами и несколько колец, подчеркнувших статус и масштаб мероприятия.

Звезда между роскошью и простыми человеческими жестами

История с милостыней бездомному на фоне недавних роскошных выходов Дженнифер Лопес вновь показала контраст между гламурной жизнью мировой звезды и простыми человеческими поступками, которые продолжают вызывать живой интерес у публики.