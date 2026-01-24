Раскрыты пять научно доказанных способов повысить уровень счастья

Врач-терапевт и нутрициолог сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина рассказала, как повысить уровень счастья с помощью простых ежедневных привычек. Ее рекомендации основаны на научных исследованиях и биохимических процессах, происходящих в организме человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам врача, счастье — это не просто эмоция, а сложная биохимическая реакция организма. В этом процессе участвуют четыре главных нейромедиатора:
Дофамин — отвечает за мотивацию и чувство удовольствия.
Серотонин — регулирует настроение, помогает справляться с тревогой.
Эндорфины — естественные «антидепрессанты», снижают болевые ощущения и вызывают чувство радости.
Окситоцин — «гормон привязанности», усиливает чувство доверия и социальной гармонии.
Особое место в этой системе занимает триптофан — аминокислота, необходимая для синтеза серотонина. Ее достаточное количество обеспечивает внутреннее спокойствие и эмоциональную устойчивость. Поэтому, по мнению врача, важно начинать день без стресса, чтобы организм мог включить «режим радости».
Ирина Тюрина советует избегать хаоса и тревожных новостей с утра. Если день начинается с стресса, уровень кортизола резко повышается, и мозг не может вырабатывать дофамин.
Простые утренние ритуалы помогут улучшить настроение:
Проснуться под легкую музыку.
Выпить чашку кофе или ароматного чая у окна.
Провести несколько минут на утреннем свету.
Эти действия снижают уровень стресса и запускают работу нейромедиаторов, ответственных за радость.
Одним из самых эффективных способов повысить настроение, по словам Тюрины, являются 15-минутные прогулки в светлое время суток и несколько минут искреннего смеха.
Эти привычки помогают:
Повысить уровень серотонина и эндорфинов.
«Перезапустить» мозг: движение активирует зоны, отвечающие за креативность.
Улучшить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, благодаря чему улучшается кровоснабжение мозга.
Таким образом, простая прогулка и смех становятся естественными «антидепрессантами», доступными каждому.
Еще один способ повысить уровень счастья — слушать любимую музыку и танцевать, даже дома.
Правильно подобранные ритмы активируют выработку дофамина.
Музыка снижает уровень кортизола, уменьшая стресс.
Добавление движения, например легкого танца, усиливает эффект и повышает общую энергетику.
Ирина Тюрина также отмечает пользу регулярной интимной жизни:
Половые отношения способствуют выработке эндорфинов и окситоцина.
Это помогает укреплять эмоциональные связи и повышает чувство удовлетворенности жизнью.
Повышение уровня счастья — это комплексный процесс, который требует внимания к биохимии организма и ежедневным привычкам. Пять научно доказанных способов стать счастливее включают:
Спокойное утро без стресса.
15-минутная прогулка на свежем воздухе.
Несколько минут искреннего смеха.
Прослушивание любимой музыки и движение под ритмы.
Регулярная интимная жизнь.
По мнению специалиста, эти простые привычки помогают активировать «гормоны счастья» и делают жизнь более гармоничной и радостной.
Комментарии0 комментарий(ев)