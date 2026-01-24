18+
24.01.2026, 07:38

Раскрыты пять научно доказанных способов повысить уровень счастья

Новости Мира 0 431

Врач-терапевт и нутрициолог сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина рассказала, как повысить уровень счастья с помощью простых ежедневных привычек. Ее рекомендации основаны на научных исследованиях и биохимических процессах, происходящих в организме человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom
Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Что такое счастье с точки зрения науки

По словам врача, счастье — это не просто эмоция, а сложная биохимическая реакция организма. В этом процессе участвуют четыре главных нейромедиатора:

  • Дофамин — отвечает за мотивацию и чувство удовольствия.

  • Серотонин — регулирует настроение, помогает справляться с тревогой.

  • Эндорфины — естественные «антидепрессанты», снижают болевые ощущения и вызывают чувство радости.

  • Окситоцин — «гормон привязанности», усиливает чувство доверия и социальной гармонии.

Особое место в этой системе занимает триптофан — аминокислота, необходимая для синтеза серотонина. Ее достаточное количество обеспечивает внутреннее спокойствие и эмоциональную устойчивость. Поэтому, по мнению врача, важно начинать день без стресса, чтобы организм мог включить «режим радости».

Начинаем утро правильно: минимизируем стресс

Ирина Тюрина советует избегать хаоса и тревожных новостей с утра. Если день начинается с стресса, уровень кортизола резко повышается, и мозг не может вырабатывать дофамин.

Простые утренние ритуалы помогут улучшить настроение:

  • Проснуться под легкую музыку.

  • Выпить чашку кофе или ароматного чая у окна.

  • Провести несколько минут на утреннем свету.

Эти действия снижают уровень стресса и запускают работу нейромедиаторов, ответственных за радость.

Прогулка и смех: естественные стимуляторы счастья

Одним из самых эффективных способов повысить настроение, по словам Тюрины, являются 15-минутные прогулки в светлое время суток и несколько минут искреннего смеха.

Эти привычки помогают:

  • Повысить уровень серотонина и эндорфинов.

  • «Перезапустить» мозг: движение активирует зоны, отвечающие за креативность.

  • Улучшить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, благодаря чему улучшается кровоснабжение мозга.

Таким образом, простая прогулка и смех становятся естественными «антидепрессантами», доступными каждому.

Музыка и движение: двойной эффект на настроение

Еще один способ повысить уровень счастья — слушать любимую музыку и танцевать, даже дома.

  • Правильно подобранные ритмы активируют выработку дофамина.

  • Музыка снижает уровень кортизола, уменьшая стресс.

  • Добавление движения, например легкого танца, усиливает эффект и повышает общую энергетику.

Секс как способ улучшить эмоциональное состояние

Ирина Тюрина также отмечает пользу регулярной интимной жизни:

  • Половые отношения способствуют выработке эндорфинов и окситоцина.

  • Это помогает укреплять эмоциональные связи и повышает чувство удовлетворенности жизнью.

Итог

Повышение уровня счастья — это комплексный процесс, который требует внимания к биохимии организма и ежедневным привычкам. Пять научно доказанных способов стать счастливее включают:

  1. Спокойное утро без стресса.

  2. 15-минутная прогулка на свежем воздухе.

  3. Несколько минут искреннего смеха.

  4. Прослушивание любимой музыки и движение под ритмы.

  5. Регулярная интимная жизнь.

По мнению специалиста, эти простые привычки помогают активировать «гормоны счастья» и делают жизнь более гармоничной и радостной.

2
1
0
