24.01.2026, 08:59

Дочь 101-летней женщины назвала вредные секреты ее долголетия

Новости Мира

Жительница Китая Яо Сунпин рассказала о своей 101-летней матери Юэцинь, которая, по ее словам, ведет жизнь, более похожую на подростковую, чем на привычный режим старшего возраста. История была опубликована Jam Press и привлекла внимание мировой аудитории благодаря необычным привычкам долгожительницы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Daily Mail/YouTube
Фото: Daily Mail/YouTube

«Настоящая сова»: ночные привычки, противоречащие стереотипам

Сунпин называет свою мать «настоящей совой». По вечерам Юэцинь любит смотреть телевизор, из-за чего часто ложится спать поздно — после двух часов ночи. Просыпается она только около 10 утра, после чего первым делом выпивает чашку зеленого чая, а затем завтракает.

Несмотря на возраст, долгожительница придерживается своего привычного ритма и не чувствует проблем со сном. По словам дочери, Юэцинь засыпает мгновенно и спит крепко, что опровергает распространенный миф о том, что пожилые люди должны рано ложиться спать.

Ночные перекусы: «вредная привычка» как секрет долголетия

Сунпин с юмором отмечает, что ночью Юэцинь любит перекусывать. Среди ее излюбленных угощений — чипсы и другие калорийные закуски, что противоречит привычным советам диетологов для пожилых людей.

— «Моя мама — как подросток!» — шутит Сунпин, подчеркивая, что именно такая непринужденность и отсутствие строгих правил питания, возможно, и помогает матери сохранять бодрость и молодость духа.

Изменившийся режим после травмы: как долгожительница проводит день

Ранее Юэцинь вела очень активный образ жизни: убирала дом, принимала гостей и много гуляла на свежем воздухе. Однако однажды она упала и сильно повредила руку. После этого родственники взяли на себя часть домашних обязанностей, и женщина стала больше отдыхать днем.

Теперь распорядок дня Юэцинь включает:

  • Пробуждение около 10 утра и чашку зеленого чая;

  • Завтрак после утреннего отдыха;

  • Пропуск обеда;

  • Ужин около 18:00;

  • Ночные перекусы при голоде;

  • Вечернее время — просмотр телевизора и развлечения.

Психология долголетия: позитивный настрой важнее режима

Сунпин отмечает, что главное, что помогло матери прожить более века — не строгие правила питания или сна, а именно психологический подход к жизни. Юэцинь не злится, не воспринимает все слишком серьезно и не держит обид.

Любимое блюдо женщины — желе из водяных каштанов, но, по словам дочери, его употребление — лишь малая часть секретов долголетия. Главное, что делает Юэцинь долгожительницей, — это умение радоваться жизни и сохранять легкость духа.

Итог: жизнь без правил как путь к долголетию

История Юэцинь разрушает привычные стереотипы о том, как должны жить пожилые люди. Ее пример показывает, что активность, позитивный настрой и умение наслаждаться мелочами могут быть даже важнее, чем строгое соблюдение диеты или режима сна.

5
0
0
