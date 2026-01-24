18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.01.2026, 10:44

Ремень безопасности стал началом новой жизни: как британка сбросила 56 килограммов

Новости Мира 0 461

Женщина из Великобритании кардинально изменила свою жизнь, потеряв почти половину прежнего веса, благодаря простому правилу дефицита калорий. История 28-летней Дейзи Дженсон вдохновляет на перемены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mirror.

Фото: mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

От детства до переломного момента

Дейзи Дженсон с самого детства сталкивалась с проблемой лишнего веса. К 2023 году её масса достигла 137 килограммов, что существенно ограничивало её повседневную активность. В тот период рацион девушки практически полностью состоял из фастфуда, а иногда она тайком съедала несколько пачек печенья и чипсов каждую неделю.

Переломным моментом стал отпуск на Тенерифе. Во время полета Дейзи с трудом смогла застегнуть ремень безопасности. Этот эпизод стал для нее сигналом к переменам — она поняла, что пора заботиться о здоровье и фигуре.

Простое правило, изменившее жизнь

После отпуска Дженсон взяла за основу базовый принцип похудения: организм теряет вес, если потреблять меньше калорий, чем он расходует.

Первые пять недель девушка строго ограничивалась рационом из батончиков, каш и смузи, которые обеспечивали все необходимые питательные вещества при всего 800 килокалориях в день. Это помогло её организму постепенно привыкнуть к новому режиму питания, не испытывая дефицита витаминов и минералов.

Позже к рациону добавился низкокалорийный ужин, а также регулярные тренировки с персональным тренером, что ускорило процесс похудения и помогло укрепить мышцы.

Результаты, о которых мечтают многие

Благодаря последовательному подходу, Дейзи теряла в среднем около 6 килограммов в месяц. За полтора года она сбросила 56 килограммов, и теперь её вес составляет 81 килограмм.

Эта трансформация позволила Дженсон носить одежду на шесть размеров меньше, а её внешность и уверенность в себе заметно изменились.

Признание и награда

В ноябре 2025 года Дейзи была отмечена организаторами программы похудения и получила премию «Трансформация года». История Дженсон стала примером того, как простые и последовательные изменения в питании и образе жизни могут привести к по-настоящему впечатляющим результатам.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь