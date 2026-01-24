Ремень безопасности стал началом новой жизни: как британка сбросила 56 килограммов

Женщина из Великобритании кардинально изменила свою жизнь, потеряв почти половину прежнего веса, благодаря простому правилу дефицита калорий. История 28-летней Дейзи Дженсон вдохновляет на перемены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mirror.

Фото: mirror.co.uk

От детства до переломного момента

Дейзи Дженсон с самого детства сталкивалась с проблемой лишнего веса. К 2023 году её масса достигла 137 килограммов, что существенно ограничивало её повседневную активность. В тот период рацион девушки практически полностью состоял из фастфуда, а иногда она тайком съедала несколько пачек печенья и чипсов каждую неделю.

Переломным моментом стал отпуск на Тенерифе. Во время полета Дейзи с трудом смогла застегнуть ремень безопасности. Этот эпизод стал для нее сигналом к переменам — она поняла, что пора заботиться о здоровье и фигуре.

Простое правило, изменившее жизнь

После отпуска Дженсон взяла за основу базовый принцип похудения: организм теряет вес, если потреблять меньше калорий, чем он расходует.

Первые пять недель девушка строго ограничивалась рационом из батончиков, каш и смузи, которые обеспечивали все необходимые питательные вещества при всего 800 килокалориях в день. Это помогло её организму постепенно привыкнуть к новому режиму питания, не испытывая дефицита витаминов и минералов.

Позже к рациону добавился низкокалорийный ужин, а также регулярные тренировки с персональным тренером, что ускорило процесс похудения и помогло укрепить мышцы.

Результаты, о которых мечтают многие

Благодаря последовательному подходу, Дейзи теряла в среднем около 6 килограммов в месяц. За полтора года она сбросила 56 килограммов, и теперь её вес составляет 81 килограмм.

Эта трансформация позволила Дженсон носить одежду на шесть размеров меньше, а её внешность и уверенность в себе заметно изменились.

Признание и награда

В ноябре 2025 года Дейзи была отмечена организаторами программы похудения и получила премию «Трансформация года». История Дженсон стала примером того, как простые и последовательные изменения в питании и образе жизни могут привести к по-настоящему впечатляющим результатам.