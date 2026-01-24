18+
24.01.2026, 12:46

Парацетамол меняет не только тело, но и разум: ученые выявили неожиданный психологический эффект

Новости Мира

Учёные из Университета штата Огайо обнаружили, что привычный обезболивающий препарат парацетамол способен влиять не только на физическую боль, но и на психику человека. Исследование показало, что препарат может снижать страх и изменять восприятие риска, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com
Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Парацетамол выходит за рамки обезболивания

Парацетамол остаётся одним из самых распространённых лекарств в мире. Его используют при головной боли, простуде, воспалениях и других состояниях.

Однако новые данные показывают, что препарат может ослаблять негативные эмоции, возникающие при оценке опасных ситуаций. По словам нейробиолога Балдвина Вэя, люди, принимающие парацетамол, ощущают меньший страх перед риском, что может влиять на их поведение.

Эксперимент: студенты и виртуальный риск

В исследовании приняли участие более 500 студентов. Добровольцам случайным образом давали:

  • 1000 мг парацетамола (максимальная допустимая разовая доза для взрослых), или

  • плацебо.

После этого участники выполняли компьютерное задание, связанное с оценкой риска: они надували виртуальный воздушный шар, увеличивая возможный выигрыш, но рискуя потерять все очки при «взрыве».

Результаты показали, что студенты, принявшие парацетамол, чаще выбирали более рискованную стратегию и доводили шар до разрушения.

Оценка риска в реальной жизни

Кроме виртуальной игры, участникам предлагалось оценивать опасность различных гипотетических ситуаций:

  • экстремальные виды досуга,

  • рискованное вождение и другие повседневные сценарии.

В некоторых тестах прием парацетамола сопровождался снижением субъективного ощущения риска. В других эффект проявлялся слабее, что говорит о сложной и многоуровневой природе влияния препарата на психику.

Что значит для науки и общества

Учёные подчёркивают, что выявленные изменения не являются значительными и не указывают на прямую опасность в реальной жизни. Тем не менее, результаты дополняют данные о том, что парацетамол может снижать эмоциональные реакции, включая тревожность и эмпатию.

По мнению исследователей, один из возможных механизмов — уменьшение уровня тревоги: человек продолжает осознавать риск, но эмоционально реагирует на него слабее.

Дальнейшие исследования необходимы

Специалисты считают, что для понимания биологических причин эффекта и возможных социальных последствий требуется проведение дополнительных исследований.

Несмотря на новые данные, парацетамол по-прежнему входит в перечень важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее исследование напоминает, что даже безрецептурные препараты могут оказывать влияние на поведение и принятие решений.

