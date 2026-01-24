Мигрант сломал лицевую кость гаишнику в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошёл инцидент с участием мигранта, который во время оформления дорожной аварии напал на сотрудника ДПС и причинил ему серьёзные травмы лица. Подробности происшествия сообщили в Telegram-канале «78 Новости», передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Авария на проспекте Шаумяна

События разворачивались на проспекте Шаумяна, где автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с Volkswagen, который в этот момент был остановлен. В результате столкновения произошёл конфликт между участниками ДТП.

По данным источника, с пассажирского сиденья Mercedes выскочил разъярённый мужчина. Сначала он начал агрессивно угрожать водительнице Volkswagen, после чего разбил лобовое стекло её автомобиля.

Нападение на инспектора ДПС

Когда на место происшествия прибыл инспектор ДПС для оформления документов по ДТП, пассажир Mercedes продолжил проявлять агрессию. Он потребовал прекратить оформление аварии, а затем неожиданно ударил инспектора в лицо, что привело к серьёзным травмам.

В результате нападения у пострадавшего инспектора диагностировали:

Закрытую черепно-мозговую травму ;

Перелом глазницы ;

Кровоподтеки на веке и переносице.

Задержание нападавшего

После инцидента агрессивного пассажира задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов.

Итоги и последствия

Инцидент привлёк внимание общественности к проблеме агрессии на дорогах и нападений на сотрудников полиции. Эксперты подчёркивают, что такие случаи требуют строгого реагирования со стороны правоохранительных органов, чтобы обезопасить не только инспекторов, но и других участников дорожного движения.