Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.01.2026, 15:33

Умер продюсер и соведущий «Вечернего Урганта»

Новости Мира

Не стало Александра Олейникова, известного российского режиссера, продюсера и телеведущего. Ему было 61 год. Информацию о смерти журналистам сообщили источники, близкие к артисту. По их словам, причиной трагической кончины стал оторвавшийся тромб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Карьера длиной в жизнь: от первых шагов до международного признания

Александр Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет и посвятил этой сфере всю свою профессиональную жизнь. За десятилетия работы он стал одним из самых уважаемых специалистов телевизионной индустрии.

  • Создание рейтинговых проектов – Олейников участвовал в разработке множества популярных телепрограмм, которые завоевали внимание аудитории как в России, так и за рубежом.

  • Международное сотрудничество – профессионализм режиссера оценили иностранные компании, приглашающие его к совместным проектам. Несколько лет он работал за границей, прежде чем вернуться на родину.

Коллеги и студенты отмечали, что Олейников не ограничивался только производством контента: он активно делился опытом с будущими специалистами, обучая их тонкостям телевизионного мастерства.

Преподавание и вклад в телевидение

В начале 2000-х Александр вошел в состав Академии российского телевидения, а его участие в образовательных проектах сделало его наставником для многих молодых режиссеров и продюсеров.

Его вклад в развитие отрасли был значительным и заметным – он формировал новые подходы к созданию телевизионного контента и помогал формировать профессиональные стандарты для будущих поколений.

Работал на ТВЦ и «Вечернем Урганте»

  • 2006–2012 годы – продюсер телеканала ТВЦ.

  • 2 сентября – 15 ноября 2013 года – вместе с Иваном Ургантом вел шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Эти проекты принесли ему признание широкой аудитории и закрепили статус одного из ведущих продюсеров страны.

Александр Олейников останется в памяти коллег и зрителей как талантливый профессионал, наставник и человек, посвятивший жизнь развитию телевидения.

