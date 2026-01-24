Как прививка может «обмануть» старение: мнение ученых

Недавние исследования показывают, что вакцинация против опоясывающего лишая может замедлять биологическое старение. Об этом «Газете.Ru» рассказал эволюционный биолог и вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему вакцина влияет на старение

Основная причина, по которой прививка может оказывать подобный эффект, связана с хроническим воспалением — процессом, который усиливается с возрастом и способствует ускоренному старению организма.

Профессор Лидский объяснил:

«С возрастом хроническое воспаление усиливается, ускоряя развитие возраст-зависимых заболеваний. Вакцинация препятствует этому процессу».

Такой подход к пониманию старения не является новым. На протяжении последних десятилетий ученые изучают влияние иммунной системы на продолжительность и качество жизни. Одной из ключевых концепций является “инфламмэйджинг” (от англ. inflammaging) — теория, предложенная в 2000 году итальянским исследователем Клаудио Франчески. Она описывает, как хроническое, скрытое воспаление, возникающее даже без явных инфекций, ускоряет старение организма.

Какие данные уже получены

Ранее исследования показали, что вакцинация против опоясывающего лишая может быть связана с более медленным биологическим старением у пожилых людей. При этом, как отмечает Лидский, нельзя точно сказать, на сколько лет вакцина замедляет процесс старения:

Старение — сложный и многогранный процесс, его трудно измерить одной метрикой.

В научных работах редко дают точные цифры вроде «вакцина замедлила старение на 3 года». Это связано с методологией измерения биологического возраста и показателей воспаления.

Некоторые исследования показывают небольшой, но заметный эффект от вакцинации против гриппа, хотя острые заболевания, вроде гриппа, скорее ускоряют старение в меньшей степени.

Важность вакцинации для пожилых людей

Даже если эффект замедления старения не является критическим, вакцинация всё равно важна, особенно для пожилых:

Грипп и другие инфекции протекают у пожилых тяжелее.

Любое острое заболевание способно вызвать краткосрочное усиление воспалительных процессов, что в сумме ускоряет старение.

Полностью понять механизмы ускорения старения вирусами пока невозможно: воспаление играет ключевую роль, но точный путь его воздействия ещё изучается.

Что важно помнить

Вакцина против опоясывающего лишая может замедлять старение за счёт подавления хронического воспаления.

Не все прививки обладают таким эффектом — исследования показывают лишь частичное влияние некоторых вакцин.

Старение — комплексный процесс, на который влияют генетика, образ жизни, хронические болезни и иммунная система.

«Новость о том, что вакцина замедляет старение, замечательная, но не сенсационная. Она подтверждает важность иммунной системы в процессе старения», — заключает профессор Лидский.

Таким образом, поддержание иммунной системы через вакцинацию может стать одним из элементов долгой и здоровой жизни, хотя это не панацея и не заменяет здоровый образ жизни.