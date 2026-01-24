18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.01.2026, 17:15

Как прививка может «обмануть» старение: мнение ученых

Новости Мира 0 404

Недавние исследования показывают, что вакцинация против опоясывающего лишая может замедлять биологическое старение. Об этом «Газете.Ru» рассказал эволюционный биолог и вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему вакцина влияет на старение

Основная причина, по которой прививка может оказывать подобный эффект, связана с хроническим воспалением — процессом, который усиливается с возрастом и способствует ускоренному старению организма.

Профессор Лидский объяснил:

«С возрастом хроническое воспаление усиливается, ускоряя развитие возраст-зависимых заболеваний. Вакцинация препятствует этому процессу».

Такой подход к пониманию старения не является новым. На протяжении последних десятилетий ученые изучают влияние иммунной системы на продолжительность и качество жизни. Одной из ключевых концепций является “инфламмэйджинг” (от англ. inflammaging) — теория, предложенная в 2000 году итальянским исследователем Клаудио Франчески. Она описывает, как хроническое, скрытое воспаление, возникающее даже без явных инфекций, ускоряет старение организма.

Какие данные уже получены

Ранее исследования показали, что вакцинация против опоясывающего лишая может быть связана с более медленным биологическим старением у пожилых людей. При этом, как отмечает Лидский, нельзя точно сказать, на сколько лет вакцина замедляет процесс старения:

  • Старение — сложный и многогранный процесс, его трудно измерить одной метрикой.

  • В научных работах редко дают точные цифры вроде «вакцина замедлила старение на 3 года». Это связано с методологией измерения биологического возраста и показателей воспаления.

  • Некоторые исследования показывают небольшой, но заметный эффект от вакцинации против гриппа, хотя острые заболевания, вроде гриппа, скорее ускоряют старение в меньшей степени.

Важность вакцинации для пожилых людей

Даже если эффект замедления старения не является критическим, вакцинация всё равно важна, особенно для пожилых:

  • Грипп и другие инфекции протекают у пожилых тяжелее.

  • Любое острое заболевание способно вызвать краткосрочное усиление воспалительных процессов, что в сумме ускоряет старение.

  • Полностью понять механизмы ускорения старения вирусами пока невозможно: воспаление играет ключевую роль, но точный путь его воздействия ещё изучается.

Что важно помнить

  • Вакцина против опоясывающего лишая может замедлять старение за счёт подавления хронического воспаления.

  • Не все прививки обладают таким эффектом — исследования показывают лишь частичное влияние некоторых вакцин.

  • Старение — комплексный процесс, на который влияют генетика, образ жизни, хронические болезни и иммунная система.

«Новость о том, что вакцина замедляет старение, замечательная, но не сенсационная. Она подтверждает важность иммунной системы в процессе старения», — заключает профессор Лидский.

Таким образом, поддержание иммунной системы через вакцинацию может стать одним из элементов долгой и здоровой жизни, хотя это не панацея и не заменяет здоровый образ жизни.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь