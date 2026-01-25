Программист умер от переутомления, работая без выходных и отдыха

В Китае произошла трагическая история, которая снова поднимает вопросы о культуре сверхурочной работы в IT-секторе. 32-летний программист Гао Гуанхуэй скончался в результате переутомления, работая без выходных и отдыха, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: HK01

Последние минуты жизни: работа важнее здоровья

Согласно сообщениям издания Mothership, трагический инцидент произошел дома, где Гао выполнял рабочие задачи. Внезапно ему стало плохо — мужчина потерял сознание прямо во время работы. Родственники сразу же доставили его в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Официальной причиной смерти стала остановка сердца.

Отмечается, что незадолго до трагедии Гао получил повышение до руководителя отдела, что привело к регулярным сверхурочным рабочим часам и росту нагрузки.

Сообщения жены: «Ты никогда больше не скажешь, что возвращаешься с работы»

Жена программиста опубликовала в социальных сетях личную переписку с мужем. Она умоляла его возвращаться домой и беречь здоровье. После его смерти она написала, что никогда больше не услышит привычной фразы о возвращении с работы.

По словам супруги, даже когда Гао находился в критическом состоянии, его добавили в рабочий чат, требуя решения срочных задач. Через восемь часов после его смерти коллега якобы отправил сообщение с напоминанием о срочности работы, что демонстрирует полное игнорирование человеческой жизни ради рабочих обязанностей.

Семья требует справедливости: переработки стали причиной смерти

Родные считают, что чрезмерные нагрузки стали прямой причиной смерти Гао. Они подали заявление на компенсацию и требуют разбирательства.

Супруга рассказала, что личные вещи мужа были переданы ей в коробке без надлежащей упаковки, часть предметов, по ее словам, была утилизирована. На претензии семьи компания, по утверждению женщины, не отреагировала.

Проверка обстоятельств: что будет дальше

В настоящее время ведется проверка обстоятельств произошедшего и заявлений о переработках. Этот случай вновь поднимает важный вопрос о культуре труда в технологическом секторе: насколько ценят человеческую жизнь компании, где переработки стали нормой, и какие меры должны быть предприняты, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.