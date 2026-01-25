18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.01.2026, 07:21

Как солнечные бури могут сломать вашу бытовую технику

Новости Мира 0 283

Солнечная активность — это не только красивое астрономическое явление, но и фактор, который способен напрямую влиять на работу техники на Земле. Кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов рассказал «Газете.Ru» о рисках, которые несут вспышки на Солнце для привычных электронных устройств и систем связи. 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Вспышки на Солнце и геомагнитные бури

Каждая солнечная вспышка сопровождается выбросом огромного количества заряженных частиц в космическое пространство. При столкновении с магнитосферой Земли эти частицы могут индуцировать электрические токи в протяженных проводниках. Наиболее уязвимыми в этой цепочке оказываются линии электропередач и высоковольтные трансформаторы.

Литвинов объясняет: «Индуцированные токи способны создавать перегрузки, которые при критических обстоятельствах ведут к выходу из строя оборудования и вызывают массовые отключения электроэнергии. Для обычных жителей это означает, что могут временно перестать работать холодильники, системы отопления, освещение и коммуникационные устройства».

Нарушения в работе связи и интернета

Солнечные бури влияют не только на энергосети, но и на средства связи. Всплески рентгеновского излучения усиливают ионизацию в верхних слоях атмосферы, ухудшая распространение радиоволн. Это сказывается на качестве мобильной связи, эфирного и радиовещания, а также на стабильности спутникового интернета.

Особенно уязвимыми оказываются современные системы «умного дома» и устройства, управляемые через радиоканал. В такие моменты возможна потеря контроля над освещением, климатической техникой и другими подключенными устройствами.

Реальные сценарии и уровень риска

Гипотетическая ситуация, когда мощная солнечная буря лишает человечество света и связи, имеет под собой научное обоснование. Однако современные энергосистемы и коммуникационные сети проектируются с учётом подобных рисков. На практике это выражается в потенциальных перебоях с электроэнергией и временных сбоях в работе привычных электронных сервисов, а не в полном «отключении цивилизации».

Мониторинг солнечной активности и прогнозирование

События солнечной активности не происходят внезапно. Постоянный мониторинг позволяет отслеживать вспышки, энергия которых может быть направлена к Земле. Видимый свет, рентгеновские лучи и радиоволны достигают планеты примерно через 8 минут 20 секунд, но обычно не вызывают значительных изменений в магнитосфере.

Гораздо более значимыми оказываются облака плазмы и потоки заряженных частиц, приход которых занимает несколько дней. Это время позволяет оценить силу события и принять меры для защиты инженерных систем. Степень воздействия напрямую зависит от мощности солнечной вспышки и уровня готовности энергетических и коммуникационных сетей к таким нагрузкам.

Что важно помнить

«Для человека главное — понимать, что полная неожиданность маловероятна. Современные системы спроектированы так, чтобы минимизировать последствия, а подготовка и мониторинг позволяют снизить риски перебоев. При этом временные сбои в электроснабжении, связи и работе бытовых устройств остаются вероятными в периоды активной солнечной деятельности», — подчеркивает Литвинов.

