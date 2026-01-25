Пост президента Болгарии впервые в истории заняла женщина

В Болгарии на высший государственный пост впервые в истории была избрана женщина. Илияна Йотова официально вступила в должность президента, сменив Румена Радева, сообщило Болгарское национальное радио. Этот шаг стал символом исторического перелома для страны и важным сигналом о расширении роли женщин в политике, сообщает Lada.kz со ссылкой на mir24.

Фото: EPA/TASS/ BORISLAV TROSHEV

Историческое вступление в должность

Илияна Йотова, 61 год, стала 33-м президентом Болгарии. До назначения на высший пост она занимала должность вице-президента страны. Теперь на ней лежит ответственность за проведение консультаций с парламентскими партиями и определение даты досрочных выборов, которые станут уже восьмыми за последние пять лет.

Причины досрочных выборов

Политическая ситуация в Болгарии оставалась напряжённой: парламентские партии не смогли сформировать стабильное правительство. В декабре прошлого года кабинет под руководством Росена Желязкова подал в отставку на фоне массовых протестов. Главной причиной недовольства граждан стали предложения по увеличению налогов и социальных взносов, заложенные в проект бюджета на 2026 год.

Президент Румен Радев пытался трижды передать мандат на формирование нового правительства различным коалициям: сначала «Продолжаем перемены» – «Демократическая Болгария», затем ГЕРБ–СДС и, наконец, «Альянсу за права и свободы». Все три попытки оказались безуспешными. Согласно Конституции, после трёх неудачных мандатов президент обязан назначить досрочные парламентские выборы.

Радев покидает пост и планирует возвращение

Перед уходом с должности Румен Радев заявил о своём намерении содействовать выходу страны из политического кризиса. Конституционный суд официально утвердил его освобождение от обязанностей президента. Сам Радев планирует участвовать в предстоящих досрочных выборах в парламент, чтобы продолжить политическую деятельность.

Что ждёт Илияны Йотову

Вступив на пост президента, Йотовой предстоит провести непростые переговоры с партиями парламента, определить точные даты выборов и обеспечить стабильный переход власти. Её роль особенно значима в условиях затянувшегося политического кризиса и высокой общественной напряжённости, что делает первые месяцы президентства критически важными для будущего страны.