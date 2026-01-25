18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 09:01

Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

Новости Мира 0 373

В США 77-летний Майкл О’Рейли, страдающий болезнью Альцгеймера, повторно женился на своей супруге Линде Фельдман. История, которая кажется одновременно трогательной и удивительной, привлекла внимание многих издания, включая Berkeleyside, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom
Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Первая встреча и жизнь вместе

Майкл О’Рейли и Линда Фельдман впервые связали свои жизни узами брака в 1987 году. Церемония была скромной — они обменялись клятвами прямо в гостиной дома, после чего стали воспитывать троих детей, привнесённых в семью из предыдущих браков.

Карьеру О’Рейли можно назвать выдающейся: он был талантливым юристом, занимал должности заместителя генерального прокурора США и окружного прокурора, а также преподавал право. Однако в 2019 году его жизнь кардинально изменилась: мужчине диагностировали деменцию, и он был вынужден оставить активную профессиональную деятельность.

Жизнь после диагноза

С момента постановки диагноза Майкл переехал в дом престарелых. Несмотря на это, его жена Линда, которой сейчас 78 лет, навещала его регулярно. Болезнь Альцгеймера часто стирает память о близких людях, но Майкл, несмотря на когнитивные нарушения, продолжал узнавать Линду и каждый раз признавался ей в любви.

Единственное, что ускользало из его памяти, — факт их брака. Однажды мужчина вновь попросил жену стать его супругой, проявив удивительную искренность и романтичность.

Повторная свадьба: любовь против времени

Повторное бракосочетание прошло прямо в доме престарелых. Линда пригласила на церемонию друзей и родственников, создав тёплую атмосферу праздника. Сначала О’Рейли был растерян и не до конца понимал происходящее, но в конце концов он смог произнести клятву верности и искренне радовался этому дню вместе с любимой.

Директор дома престарелых, где проходила церемония, отметил:

«Это праздник в честь любви. Независимо от того, с какими трудностями сталкиваются люди, с когнитивными нарушениями или нет — здесь главное чувство, которое объединяет всех присутствующих».

Любовь, которая сильнее памяти

История Майкла и Линды — живое доказательство того, что настоящие чувства не зависят от возраста и состояния здоровья. Даже болезнь Альцгеймера не смогла стереть любовь, которая связывает этих людей уже более трёх десятилетий.

Эта свадьба напоминает о том, что настоящая любовь — это не только совместная жизнь и семейные обязанности, но и искренние эмоции, которые остаются с человеком независимо от памяти и времени.

4
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь