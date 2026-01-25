Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

В США 77-летний Майкл О’Рейли, страдающий болезнью Альцгеймера, повторно женился на своей супруге Линде Фельдман. История, которая кажется одновременно трогательной и удивительной, привлекла внимание многих издания, включая Berkeleyside , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Первая встреча и жизнь вместе

Майкл О’Рейли и Линда Фельдман впервые связали свои жизни узами брака в 1987 году. Церемония была скромной — они обменялись клятвами прямо в гостиной дома, после чего стали воспитывать троих детей, привнесённых в семью из предыдущих браков.

Карьеру О’Рейли можно назвать выдающейся: он был талантливым юристом, занимал должности заместителя генерального прокурора США и окружного прокурора, а также преподавал право. Однако в 2019 году его жизнь кардинально изменилась: мужчине диагностировали деменцию, и он был вынужден оставить активную профессиональную деятельность.

Жизнь после диагноза

С момента постановки диагноза Майкл переехал в дом престарелых. Несмотря на это, его жена Линда, которой сейчас 78 лет, навещала его регулярно. Болезнь Альцгеймера часто стирает память о близких людях, но Майкл, несмотря на когнитивные нарушения, продолжал узнавать Линду и каждый раз признавался ей в любви.

Единственное, что ускользало из его памяти, — факт их брака. Однажды мужчина вновь попросил жену стать его супругой, проявив удивительную искренность и романтичность.

Повторная свадьба: любовь против времени

Повторное бракосочетание прошло прямо в доме престарелых. Линда пригласила на церемонию друзей и родственников, создав тёплую атмосферу праздника. Сначала О’Рейли был растерян и не до конца понимал происходящее, но в конце концов он смог произнести клятву верности и искренне радовался этому дню вместе с любимой.

Директор дома престарелых, где проходила церемония, отметил:

«Это праздник в честь любви. Независимо от того, с какими трудностями сталкиваются люди, с когнитивными нарушениями или нет — здесь главное чувство, которое объединяет всех присутствующих».

Любовь, которая сильнее памяти

История Майкла и Линды — живое доказательство того, что настоящие чувства не зависят от возраста и состояния здоровья. Даже болезнь Альцгеймера не смогла стереть любовь, которая связывает этих людей уже более трёх десятилетий.

Эта свадьба напоминает о том, что настоящая любовь — это не только совместная жизнь и семейные обязанности, но и искренние эмоции, которые остаются с человеком независимо от памяти и времени.