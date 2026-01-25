18+
25.01.2026, 09:17

В Индии зафиксирована вспышка неизлечимого вируса

Новости Мира 0 476

В Индии органы здравоохранения сталкиваются с серьезной угрозой — вспышкой вируса Нипах, который не имеет ни эффективной вакцины, ни проверенного метода лечения. Эксперты предупреждают, что заболевание обладает высоким эпидемическим потенциалом и может быстро распространяться, угрожая здоровью населения. Об этом сообщает издание The Metroпередает Lada.kz. 

Фото: AFP/Getty Images
Фото: AFP/Getty Images

Пять подтвержденных случаев и заражение медперсонала

По официальным данным, в стране зарегистрировано уже пять подтвержденных случаев инфицирования вирусом Нипах. Среди заболевших на этой неделе оказались врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Особенно тревожной является информация о медсестре, которая в настоящее время находится в коме. По данным властей, она могла заразиться при лечении пациента с тяжелыми респираторными симптомами. Такие случаи подчеркивают опасность передачи вируса в медицинских учреждениях и необходимость строгого соблюдения мер инфекционной безопасности.

Карантин и меры наблюдения за контактными лицами

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции индийские органы здравоохранения проверили 180 человек, которые контактировали с зараженными. В результате 20 из них были помещены на карантин, чтобы исключить риск новых вспышек. Такие меры являются стандартной практикой при выявлении вирусов с высоким эпидемическим потенциалом.

Пути передачи и симптомы вируса

Вирус Нипах может передаваться от животных к человеку, а также между людьми. В Индии многие случаи заражения связаны с контактами с летучими мышами — естественными носителями вируса.

У человека инфекция может проявляться как бессимптомно, так и в форме острых респираторных заболеваний. К наиболее характерным симптомам относят:

  • лихорадку

  • сильные головные и мышечные боли

  • рвоту

  • боль в горле

В тяжелых случаях инфекция может вызывать воспаление головного мозга (энцефалит), которое приводит к потере сознания и коме всего за два дня.

Вирус Нипах в списке приоритетных патогенов ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вирус Нипах как «приоритетный патоген», потенциально способный вызвать эпидемию. Это означает, что ученые и медицинские службы всего мира должны уделять особое внимание изучению вируса и разработке мер профилактики и лечения.

Новые угрозы среди летучих мышей

Недавние исследования подтверждают глобальную опасность подобных вирусов. Так, летом прошлого года ученые из Китайского института контроля эндемических заболеваний провинции Юньнань выявили два новых вируса у летучих мышей, генетически близких к вирусам Нипах и Хендра. Эти патогены способны вызывать тяжелое воспаление головного мозга и респираторные заболевания, что делает их потенциальной угрозой для человека.

