Трамп раскрыл название секретного оружия, которое помогло США захватить Мадуро

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post сделал громкое заявление о том, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали «секретное оружие». По словам Трампа, его уникальная технология позволила полностью парализовать венесуэльские системы вооружения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Adam Gray/Reuters

«Дискомбобулятор» – тайная разработка американских сил

Трамп отметил, что речь идет о некоем «дискомбобуляторе». Он подчеркнул, что не может раскрывать подробности работы этого устройства, однако эффект был впечатляющим:

«Им (ВС Венесуэлы) так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», — рассказал американский лидер.

Слова Трампа указывают на то, что операция была проведена с применением технологий, способных временно выводить из строя военные системы противника, обеспечивая минимальный риск для американских сил.

Роль венесуэльских военных и российских систем ПВО

Согласно данным The New York Times, российские системы противовоздушной обороны, размещенные в Венесуэле, во время операции 3 января «не были подключены к радарам». Это обстоятельство, по мнению издания, сыграло решающую роль в успехе американских военных.

Эксперты отмечают, что техническая неподготовленность венесуэльских войск и ошибки при управлении вооружением способствовали тому, что операция прошла практически без сопротивления.

Свидетельства из окружения Мадуро

На фоне этих заявлений Белый дом опубликовал интервью с охранником венесуэльского президента, который подтвердил использование «мощного загадочного оружия» со стороны США. По его словам, техника или метод воздействия были настолько необычными, что полностью дезориентировали венесуэльских военных.

Что такое «discombobulator»?

Слово discombobulator, которым Трамп описал секретное устройство, является неологизмом. В словарях оно официально не зафиксировано, однако активно встречается в разговорной речи, поп‑культуре и фантастике.

В буквальном переводе оно означает нечто, что «расстраивает», «дезорганизует» или «приводит в замешательство». По сути, американский лидер намекнул, что оружие работало на принципе полного информационно-технического паралича систем противника.