18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 10:09

Трамп раскрыл название секретного оружия, которое помогло США захватить Мадуро

Новости Мира 0 392

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post сделал громкое заявление о том, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали «секретное оружие». По словам Трампа, его уникальная технология позволила полностью парализовать венесуэльские системы вооружения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Adam Gray/Reuters
Фото: Adam Gray/Reuters

«Дискомбобулятор» – тайная разработка американских сил

Трамп отметил, что речь идет о некоем «дискомбобуляторе». Он подчеркнул, что не может раскрывать подробности работы этого устройства, однако эффект был впечатляющим:

«Им (ВС Венесуэлы) так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», — рассказал американский лидер.

Слова Трампа указывают на то, что операция была проведена с применением технологий, способных временно выводить из строя военные системы противника, обеспечивая минимальный риск для американских сил.

Роль венесуэльских военных и российских систем ПВО

Согласно данным The New York Times, российские системы противовоздушной обороны, размещенные в Венесуэле, во время операции 3 января «не были подключены к радарам». Это обстоятельство, по мнению издания, сыграло решающую роль в успехе американских военных.

Эксперты отмечают, что техническая неподготовленность венесуэльских войск и ошибки при управлении вооружением способствовали тому, что операция прошла практически без сопротивления.

Свидетельства из окружения Мадуро

На фоне этих заявлений Белый дом опубликовал интервью с охранником венесуэльского президента, который подтвердил использование «мощного загадочного оружия» со стороны США. По его словам, техника или метод воздействия были настолько необычными, что полностью дезориентировали венесуэльских военных.

Что такое «discombobulator»?

Слово discombobulator, которым Трамп описал секретное устройство, является неологизмом. В словарях оно официально не зафиксировано, однако активно встречается в разговорной речи, поп‑культуре и фантастике.

В буквальном переводе оно означает нечто, что «расстраивает», «дезорганизует» или «приводит в замешательство». По сути, американский лидер намекнул, что оружие работало на принципе полного информационно-технического паралича систем противника.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь