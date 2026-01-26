30 тысяч протестующих убиты в Иране за два дня

За два дня массовых протестов в Иране, 8 и 9 января 2026 года, по неофициальным данным, погибли не менее 30.000 человек. Об этом сообщили источники в иранском министерстве здравоохранения, с которыми беседовал корреспондент американского журнала Time, передает Lada.kz.
Для сравнения, официальные власти Ирана ранее сообщали лишь о 3117 погибших, что почти в 10 раз меньше оценки внутренних источников.
Сотрудники министерства здравоохранения утверждают, что тела убитых вывозились не машинами скорой помощи, а тяжёлыми грузовиками. Медики и службы чрезвычайной помощи не справлялись с масштабом трагедии.
Time проводит параллель с историей: единственный известный случай массового убийства сопоставимого масштаба за столь короткий срок — расстрел нацистами 33.770 евреев в Киеве в овраге Бабий Яр в сентябре 1941 года.
Командующий силами внутренней безопасности Ирана, бригадный генерал Ахмадреза Радан, заявил:
«Мы стояли насмерть, защищая исламскую революцию. Виновны иностранные агенты, стремящиеся посеять раздор между народом и властью».
Радан — офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и бывший шеф полиции Тегерана — подчеркнул, что силы безопасности действовали образцово, предотвращая раскол общества.
После 21 января иранские власти перестали публиковать статистику погибших и раненых. Новая оценка — 30.000 жертв — значительно выше как официальной, так и правозащитной информации, которая указывала на около 20.000 погибших.
Одна из международных организаций 24 января подтвердила 5459 погибших и сообщила, что проверяет данные ещё о 17.031 человеке. При этом Time не располагает независимым подтверждением этих сведений.
Массовые выступления начались 28 декабря 2025 года и были вызваны обесцениванием национальной валюты — иранского риала. Первоначально протестовали торговцы, затем к ним присоединились студенты и сотрудники государственных учреждений — неожиданная для предыдущих волн протестов комбинация участников.
Сначала власти признавали демонстрации легитимными, но затем начали применять смертоносные меры, включая огонь на поражение.
Интернет в Иране остаётся заблокированным. Это усложняет как независимый мониторинг ситуации, так и составление официальных отчетов. Лишь 23 января из страны удалось получить видеозапись длиной 12 минут, где мужчина ищет своего убитого сына среди десятков мешков с телами на улицах Тегерана.
Сайт Iran International, базирующийся в Лондоне, проанализировал фото- и видеоматериалы из иранских больниц. Вывод один: многие задержанные на демонстрациях были убиты сразу, часто выстрелом в голову, включая раненых, захваченных службами безопасности прямо в больницах.
Несколько врачей и медсестер подтвердили факты расстрела раненых.
Юсеф Пезешкиан, сын президента Ирана, написал в соцсетях 24 января:
«Публикация подобных видео — проблема, с которой мы рано или поздно столкнёмся. Блокировка интернета её не решает, а лишь откладывает».
Комментарии0 комментарий(ев)