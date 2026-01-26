18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 20:27

30 тысяч протестующих убиты в Иране за два дня

Новости Мира 0 309

За два дня массовых протестов в Иране, 8 и 9 января 2026 года, по неофициальным данным, погибли не менее 30.000 человек. Об этом сообщили источники в иранском министерстве здравоохранения, с которыми беседовал корреспондент американского журнала Time, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Для сравнения, официальные власти Ирана ранее сообщали лишь о 3117 погибших, что почти в 10 раз меньше оценки внутренних источников.

Тяжелые грузовики вместо скорой помощи

Сотрудники министерства здравоохранения утверждают, что тела убитых вывозились не машинами скорой помощи, а тяжёлыми грузовиками. Медики и службы чрезвычайной помощи не справлялись с масштабом трагедии.

Time проводит параллель с историей: единственный известный случай массового убийства сопоставимого масштаба за столь короткий срок — расстрел нацистами 33.770 евреев в Киеве в овраге Бабий Яр в сентябре 1941 года.

Реакция властей: «Иностранные агенты виновны»

Командующий силами внутренней безопасности Ирана, бригадный генерал Ахмадреза Радан, заявил:

«Мы стояли насмерть, защищая исламскую революцию. Виновны иностранные агенты, стремящиеся посеять раздор между народом и властью».

Радан — офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и бывший шеф полиции Тегерана — подчеркнул, что силы безопасности действовали образцово, предотвращая раскол общества.

Несогласованность официальных и независимых данных

После 21 января иранские власти перестали публиковать статистику погибших и раненых. Новая оценка — 30.000 жертв — значительно выше как официальной, так и правозащитной информации, которая указывала на около 20.000 погибших.

Одна из международных организаций 24 января подтвердила 5459 погибших и сообщила, что проверяет данные ещё о 17.031 человеке. При этом Time не располагает независимым подтверждением этих сведений.

Протесты, которые переросли в кровавое противостояние

Массовые выступления начались 28 декабря 2025 года и были вызваны обесцениванием национальной валюты — иранского риала. Первоначально протестовали торговцы, затем к ним присоединились студенты и сотрудники государственных учреждений — неожиданная для предыдущих волн протестов комбинация участников.

Сначала власти признавали демонстрации легитимными, но затем начали применять смертоносные меры, включая огонь на поражение.

Блокировка интернета и трудности сбора информации

Интернет в Иране остаётся заблокированным. Это усложняет как независимый мониторинг ситуации, так и составление официальных отчетов. Лишь 23 января из страны удалось получить видеозапись длиной 12 минут, где мужчина ищет своего убитого сына среди десятков мешков с телами на улицах Тегерана.

Без суда и следствия: расстрел раненых

Сайт Iran International, базирующийся в Лондоне, проанализировал фото- и видеоматериалы из иранских больниц. Вывод один: многие задержанные на демонстрациях были убиты сразу, часто выстрелом в голову, включая раненых, захваченных службами безопасности прямо в больницах.

Несколько врачей и медсестер подтвердили факты расстрела раненых.

Комментарии изнутри режима

Юсеф Пезешкиан, сын президента Ирана, написал в соцсетях 24 января:

«Публикация подобных видео — проблема, с которой мы рано или поздно столкнёмся. Блокировка интернета её не решает, а лишь откладывает».

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь