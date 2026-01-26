18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 06:57

Врач объяснила, почему зимой появляется «шоколадная зависимость»

Новости Мира 0 416

С наступлением холодного времени года многие замечают странную закономерность: рука всё чаще тянется к шоколаду, сладостям и десертам. Однако такая «шоколадная зависимость» — вовсе не каприз и не недостаток самоконтроля. Как объясняет врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий, усиленная тяга к сладкому зимой является естественной реакцией организма на сезонные изменения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ru.dreamstime.com
Фото: ru.dreamstime.com

По словам специалиста, в основе этого явления лежит сразу несколько физиологических и психологических факторов, которые усиливаются именно в зимний период.

Меньше света — меньше радости: как зима влияет на гормоны

Одним из ключевых факторов, влияющих на пищевые привычки зимой, является дефицит солнечного света. Сокращение светового дня напрямую отражается на гормональном фоне:

  • снижается выработка серотонина — гормона хорошего настроения;

  • изменяется уровень мелатонина, отвечающего за сон и бодрствование;

  • появляется усталость, сонливость и эмоциональная апатия.

В таких условиях организм инстинктивно начинает искать быстрые источники удовольствия и энергии, и сладкое — в том числе шоколад — оказывается самым доступным вариантом.

Зима без движения: почему падает уровень эндорфинов

Еще одна причина усиленной тяги к шоколаду — снижение физической активности. В холодное время года люди реже гуляют, меньше двигаются и чаще проводят время в помещении.

Это приводит к тому, что:

  • снижается выработка естественных эндорфинов;

  • уменьшается количество «гормонов радости», получаемых через движение;

  • еда начинает выполнять эмоционально-компенсаторную функцию.

В итоге шоколад нередко становится своеобразной заменой активности — быстрым способом улучшить настроение без усилий.

Зимний рацион: меньше разнообразия — больше сладкого

Существенную роль играют и изменения в питании, характерные для холодного сезона. Зимой рацион многих людей становится менее разнообразным:

  • сокращается потребление свежих овощей и фруктов;

  • чаще пропускаются приемы пищи;

  • возрастает доля быстрых углеводов.

Кроме того, нехватка белка и полезных жиров приводит к быстрому чувству голода, скачкам уровня энергии и постоянной тяге к простым сахарам. В такой ситуации организм стремится восполнить дефицит калорий самым простым способом — через сладкое.

Почему именно шоколад: дело не только во вкусе

Как отмечает Анна Одерий, шоколад привлекателен не случайно. Его состав оказывает комплексное воздействие на организм:

  • сахар быстро активирует центры удовольствия в мозге;

  • жиры создают ощущение сытости, тепла и комфорта;

  • теобромин мягко стимулирует нервную систему;

  • фенилэтиламин влияет на эмоциональный фон.

Не стоит забывать и об эмоциональной составляющей: для многих шоколад ассоциируется с заботой, уютом, праздниками и отдыхом, что делает его особенно привлекательным зимой.

Когда тяга к сладкому — повод насторожиться

По словам эндокринолога, постоянная и навязчивая тяга к сладкому может быть не просто сезонным явлением, а сигналом о внутренних проблемах. Среди возможных причин:

  • хроническая усталость;

  • недостаточная калорийность рациона;

  • дефицит важных нутриентов;

  • эмоциональное выгорание;

  • нерегулярное питание.

В таких случаях специалист советует не бороться с желанием напрямую, а искать его истинную причину.

Как снизить тягу к шоколаду без жестких запретов

Для поддержания баланса врач рекомендует выстраивать питание максимально осознанно. Каждый основной прием пищи должен включать:

  • источник белка;

  • полезные жиры;

  • сложные углеводы.

Важно не снижать резко калорийность рациона. В холодное время года особенно полезны:

  • супы на мясном бульоне;

  • овощи и фрукты;

  • цельнозерновые каши.

Если возникает желание сладкого, можно выбрать более мягкие альтернативы:

  • тёплый чай с мёдом;

  • какао без сахара;

  • йогурт с орехами;

  • творог с ягодами;

  • фрукты.

Регулярные приемы пищи помогают уменьшить потребность в «быстрых» углеводах, а даже 20-минутная прогулка способна повысить уровень естественных эндорфинов.

Развенчание мифов: что важно знать о шоколаде

Анна Одерий также обращает внимание на популярные заблуждения:

  • тяга к шоколаду не является доказанным признаком дефицита магния;

  • шоколад не лечит стресс, а дает лишь кратковременный эффект;

  • зимой нет необходимости полностью отказываться от сладкого.

Умеренное употребление шоколада допустимо и не противоречит принципам здорового питания.

Главное — баланс, а не запреты

Подводя итог, эндокринолог подчеркивает: зимняя тяга к шоколаду — нормальная реакция организма на сокращение светового дня и изменения образа жизни. Жёсткие запреты чаще приводят к срывам, тогда как сбалансированное питание оказывается гораздо эффективнее.

Ключевые принципы здорового отношения к сладкому остаются неизменными:

  • не есть его натощак;

  • соблюдать режим питания;

  • включать в рацион достаточно белков и жиров;

  • позволять себе шоколад в разумных количествах — без чувства вины.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь