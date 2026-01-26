Врач объяснила, почему зимой появляется «шоколадная зависимость»

С наступлением холодного времени года многие замечают странную закономерность: рука всё чаще тянется к шоколаду, сладостям и десертам. Однако такая «шоколадная зависимость» — вовсе не каприз и не недостаток самоконтроля. Как объясняет врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий, усиленная тяга к сладкому зимой является естественной реакцией организма на сезонные изменения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

По словам специалиста, в основе этого явления лежит сразу несколько физиологических и психологических факторов, которые усиливаются именно в зимний период.

Меньше света — меньше радости: как зима влияет на гормоны

Одним из ключевых факторов, влияющих на пищевые привычки зимой, является дефицит солнечного света. Сокращение светового дня напрямую отражается на гормональном фоне:

снижается выработка серотонина — гормона хорошего настроения;

изменяется уровень мелатонина, отвечающего за сон и бодрствование;

появляется усталость, сонливость и эмоциональная апатия.

В таких условиях организм инстинктивно начинает искать быстрые источники удовольствия и энергии, и сладкое — в том числе шоколад — оказывается самым доступным вариантом.

Зима без движения: почему падает уровень эндорфинов

Еще одна причина усиленной тяги к шоколаду — снижение физической активности. В холодное время года люди реже гуляют, меньше двигаются и чаще проводят время в помещении.

Это приводит к тому, что:

снижается выработка естественных эндорфинов;

уменьшается количество «гормонов радости», получаемых через движение;

еда начинает выполнять эмоционально-компенсаторную функцию.

В итоге шоколад нередко становится своеобразной заменой активности — быстрым способом улучшить настроение без усилий.

Зимний рацион: меньше разнообразия — больше сладкого

Существенную роль играют и изменения в питании, характерные для холодного сезона. Зимой рацион многих людей становится менее разнообразным:

сокращается потребление свежих овощей и фруктов;

чаще пропускаются приемы пищи;

возрастает доля быстрых углеводов.

Кроме того, нехватка белка и полезных жиров приводит к быстрому чувству голода, скачкам уровня энергии и постоянной тяге к простым сахарам. В такой ситуации организм стремится восполнить дефицит калорий самым простым способом — через сладкое.

Почему именно шоколад: дело не только во вкусе

Как отмечает Анна Одерий, шоколад привлекателен не случайно. Его состав оказывает комплексное воздействие на организм:

сахар быстро активирует центры удовольствия в мозге;

жиры создают ощущение сытости, тепла и комфорта;

теобромин мягко стимулирует нервную систему;

фенилэтиламин влияет на эмоциональный фон.

Не стоит забывать и об эмоциональной составляющей: для многих шоколад ассоциируется с заботой, уютом, праздниками и отдыхом, что делает его особенно привлекательным зимой.

Когда тяга к сладкому — повод насторожиться

По словам эндокринолога, постоянная и навязчивая тяга к сладкому может быть не просто сезонным явлением, а сигналом о внутренних проблемах. Среди возможных причин:

хроническая усталость;

недостаточная калорийность рациона;

дефицит важных нутриентов;

эмоциональное выгорание;

нерегулярное питание.

В таких случаях специалист советует не бороться с желанием напрямую, а искать его истинную причину.

Как снизить тягу к шоколаду без жестких запретов

Для поддержания баланса врач рекомендует выстраивать питание максимально осознанно. Каждый основной прием пищи должен включать:

источник белка;

полезные жиры;

сложные углеводы.

Важно не снижать резко калорийность рациона. В холодное время года особенно полезны:

супы на мясном бульоне;

овощи и фрукты;

цельнозерновые каши.

Если возникает желание сладкого, можно выбрать более мягкие альтернативы:

тёплый чай с мёдом;

какао без сахара;

йогурт с орехами;

творог с ягодами;

фрукты.

Регулярные приемы пищи помогают уменьшить потребность в «быстрых» углеводах, а даже 20-минутная прогулка способна повысить уровень естественных эндорфинов.

Развенчание мифов: что важно знать о шоколаде

Анна Одерий также обращает внимание на популярные заблуждения:

тяга к шоколаду не является доказанным признаком дефицита магния ;

шоколад не лечит стресс , а дает лишь кратковременный эффект;

зимой нет необходимости полностью отказываться от сладкого.

Умеренное употребление шоколада допустимо и не противоречит принципам здорового питания.

Главное — баланс, а не запреты

Подводя итог, эндокринолог подчеркивает: зимняя тяга к шоколаду — нормальная реакция организма на сокращение светового дня и изменения образа жизни. Жёсткие запреты чаще приводят к срывам, тогда как сбалансированное питание оказывается гораздо эффективнее.

Ключевые принципы здорового отношения к сладкому остаются неизменными: