Врач объяснила, почему зимой появляется «шоколадная зависимость»

С наступлением холодного времени года многие замечают странную закономерность: рука всё чаще тянется к шоколаду, сладостям и десертам. Однако такая «шоколадная зависимость» — вовсе не каприз и не недостаток самоконтроля. Как объясняет врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий, усиленная тяга к сладкому зимой является естественной реакцией организма на сезонные изменения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам специалиста, в основе этого явления лежит сразу несколько физиологических и психологических факторов, которые усиливаются именно в зимний период.
Одним из ключевых факторов, влияющих на пищевые привычки зимой, является дефицит солнечного света. Сокращение светового дня напрямую отражается на гормональном фоне:
снижается выработка серотонина — гормона хорошего настроения;
изменяется уровень мелатонина, отвечающего за сон и бодрствование;
появляется усталость, сонливость и эмоциональная апатия.
В таких условиях организм инстинктивно начинает искать быстрые источники удовольствия и энергии, и сладкое — в том числе шоколад — оказывается самым доступным вариантом.
Еще одна причина усиленной тяги к шоколаду — снижение физической активности. В холодное время года люди реже гуляют, меньше двигаются и чаще проводят время в помещении.
Это приводит к тому, что:
снижается выработка естественных эндорфинов;
уменьшается количество «гормонов радости», получаемых через движение;
еда начинает выполнять эмоционально-компенсаторную функцию.
В итоге шоколад нередко становится своеобразной заменой активности — быстрым способом улучшить настроение без усилий.
Существенную роль играют и изменения в питании, характерные для холодного сезона. Зимой рацион многих людей становится менее разнообразным:
сокращается потребление свежих овощей и фруктов;
чаще пропускаются приемы пищи;
возрастает доля быстрых углеводов.
Кроме того, нехватка белка и полезных жиров приводит к быстрому чувству голода, скачкам уровня энергии и постоянной тяге к простым сахарам. В такой ситуации организм стремится восполнить дефицит калорий самым простым способом — через сладкое.
Как отмечает Анна Одерий, шоколад привлекателен не случайно. Его состав оказывает комплексное воздействие на организм:
сахар быстро активирует центры удовольствия в мозге;
жиры создают ощущение сытости, тепла и комфорта;
теобромин мягко стимулирует нервную систему;
фенилэтиламин влияет на эмоциональный фон.
Не стоит забывать и об эмоциональной составляющей: для многих шоколад ассоциируется с заботой, уютом, праздниками и отдыхом, что делает его особенно привлекательным зимой.
По словам эндокринолога, постоянная и навязчивая тяга к сладкому может быть не просто сезонным явлением, а сигналом о внутренних проблемах. Среди возможных причин:
хроническая усталость;
недостаточная калорийность рациона;
дефицит важных нутриентов;
эмоциональное выгорание;
нерегулярное питание.
В таких случаях специалист советует не бороться с желанием напрямую, а искать его истинную причину.
Для поддержания баланса врач рекомендует выстраивать питание максимально осознанно. Каждый основной прием пищи должен включать:
источник белка;
полезные жиры;
сложные углеводы.
Важно не снижать резко калорийность рациона. В холодное время года особенно полезны:
супы на мясном бульоне;
овощи и фрукты;
цельнозерновые каши.
Если возникает желание сладкого, можно выбрать более мягкие альтернативы:
тёплый чай с мёдом;
какао без сахара;
йогурт с орехами;
творог с ягодами;
фрукты.
Регулярные приемы пищи помогают уменьшить потребность в «быстрых» углеводах, а даже 20-минутная прогулка способна повысить уровень естественных эндорфинов.
Анна Одерий также обращает внимание на популярные заблуждения:
тяга к шоколаду не является доказанным признаком дефицита магния;
шоколад не лечит стресс, а дает лишь кратковременный эффект;
зимой нет необходимости полностью отказываться от сладкого.
Умеренное употребление шоколада допустимо и не противоречит принципам здорового питания.
Подводя итог, эндокринолог подчеркивает: зимняя тяга к шоколаду — нормальная реакция организма на сокращение светового дня и изменения образа жизни. Жёсткие запреты чаще приводят к срывам, тогда как сбалансированное питание оказывается гораздо эффективнее.
Ключевые принципы здорового отношения к сладкому остаются неизменными:
не есть его натощак;
соблюдать режим питания;
включать в рацион достаточно белков и жиров;
позволять себе шоколад в разумных количествах — без чувства вины.
