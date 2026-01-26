18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 07:10

В результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек (видео)

Новости Мира 0 440

В столице Бразилии произошел инцидент, который привлек внимание всей страны. В воскресенье днем во время массового пребывания людей на открытом воздухе молния ударила в толпу, в результате чего пострадали десятки человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Andre Penner
© AP Photo / Andre Penner

Реакция экстренных служб

Службы экстренной помощи работали в усиленном режиме. Пострадавшие были оперативно доставлены в государственные больницы. Всего 29 человек потребовали госпитализации, при этом восемь находятся в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

«Ударила молния, и все упали на землю. Мы ничего не поняли, пока не смогли подняться и помочь друг другу; бежало так много людей. Пожарные и скорая помощь уже были на месте, но в то же время было слишком много людей», — описал происходящее очевидец.

Оставшиеся пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и были отпущены после осмотра.

Причины и последствия

Удар молнии стал результатом внезапной грозы, характерной для региона в это время года. Эксперты отмечают, что такие погодные явления часто возникают в Бразилии в летний сезон и могут быть крайне опасными, особенно для людей, находящихся на открытых пространствах.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности во время грозы:

  • Избегать открытых пространств, полей и высоких объектов.

  • Не прятаться под деревьями, которые могут притягивать разряды.

  • При первых признаках грозы искать укрытие в зданиях или автомобилях.

Реакция СМИ и общественности

Инцидент вызвал широкое обсуждение в бразильских и международных СМИ. Многие выразили обеспокоенность по поводу безопасности на массовых мероприятиях в период летних гроз.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь