В результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек (видео)

В столице Бразилии произошел инцидент, который привлек внимание всей страны. В воскресенье днем во время массового пребывания людей на открытом воздухе молния ударила в толпу, в результате чего пострадали десятки человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Andre Penner

Реакция экстренных служб

Службы экстренной помощи работали в усиленном режиме. Пострадавшие были оперативно доставлены в государственные больницы. Всего 29 человек потребовали госпитализации, при этом восемь находятся в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

«Ударила молния, и все упали на землю. Мы ничего не поняли, пока не смогли подняться и помочь друг другу; бежало так много людей. Пожарные и скорая помощь уже были на месте, но в то же время было слишком много людей», — описал происходящее очевидец.

Оставшиеся пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и были отпущены после осмотра.

Причины и последствия

Удар молнии стал результатом внезапной грозы, характерной для региона в это время года. Эксперты отмечают, что такие погодные явления часто возникают в Бразилии в летний сезон и могут быть крайне опасными, особенно для людей, находящихся на открытых пространствах.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности во время грозы:

Избегать открытых пространств, полей и высоких объектов.

Не прятаться под деревьями, которые могут притягивать разряды.

При первых признаках грозы искать укрытие в зданиях или автомобилях.

Реакция СМИ и общественности

Инцидент вызвал широкое обсуждение в бразильских и международных СМИ. Многие выразили обеспокоенность по поводу безопасности на массовых мероприятиях в период летних гроз.