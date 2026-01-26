Американец получил камни и полотенце вместо дорогой видеокарты

WCCFTech сообщает о необычном случае мошенничества: клиент Amazon Resale, платформы для перепродажи возвращенных товаров после проверки качества, вместо заказанной видеокарты GeForce RTX 5090 получил… камни и полотенце, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Reddit/Dazzling_Course8755

Заказ через Amazon Resale оказался неожиданно проблемным

Пострадавший оформил покупку модели MSI SUPRIM GeForce RTX 5090, рассчитывая на проверенные стандарты качества, которые Amazon заявляет для товаров Resale. Эта программа предназначена для безопасной перепродажи возвращенных пользователями товаров после их инспекции.

Ранее клиент уже сталкивался с трудностями при покупке видеокарты RTX 5090 на Amazon, однако на этот раз решил выбрать Resale как более надежный способ приобрести дорогостоящую технику.

Общественное обсуждение: контроль качества под вопросом

После публикации инцидента в сообществе энтузиастов видеокарт участники усомнились в реальной эффективности проверки Amazon.

Некоторые предположили, что инспекция могла ограничиться только взвешиванием коробки , без фактической проверки содержимого.

Другие отметили возможность подмены товаров до их отправки покупателю.

Подобные случаи вызывают обеспокоенность среди покупателей, так как программа Resale позиционируется как безопасная альтернатива перепродаже «б/у» товаров на маркетплейсе.

Пострадавший пока не раскрывает подробности

Клиент не опубликовал ссылку на страницу товара и не раскрыл данные продавца, что затрудняет проверку инцидента со стороны сторонних пользователей.

Пользователи делятся опытом: лучше покупать лично

В комментариях к новости один из участников отметил:

«Последние три видеокарты я купил онлайн в Best Buy с возможностью самовывоза. Так я могу быть уверен, что они новые. Покупка видеокарты на Amazon сейчас кажется рискованным предприятием».

Мнения пользователей подчеркивают растущую осторожность при приобретении дорогостоящих видеокарт через онлайн-платформы, особенно через вторичный рынок.

Итоги инцидента

Случай с камнями вместо RTX 5090 вновь поднимает вопросы о:

Надежности платформы Amazon Resale ;

Эффективности процедур контроля качества при перепродаже товаров;

Рисках покупки дорогой электроники онлайн без возможности личной проверки.

Для энтузиастов высокопроизводительных видеокарт этот инцидент служит напоминанием о том, что даже официальные программы перепродажи могут быть подвержены мошенничеству.