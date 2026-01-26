18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 08:54

Стройотряды и поездки «на картошку». Как студенты жили в СССР

Новости Мира 0 486

25 января в России отмечался День студента. Хотя этот день официально стал праздником сравнительно недавно — в 2005 году, — традиции студенческой жизни уходят корнями в советскую эпоху. Многие из них были связаны с трудом, общественной деятельностью и активным отдыхом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: yaplakal.com
Фото: yaplakal.com

Стипендии и общежития: как жили студенты

В отличие от современных реалий, большинство студентов советских вузов не нуждались в постоянной подработке. Государство обеспечивало их стипендиями, которые после реформы 1972 года составляли:

  • 40–60 рублей для студентов вузов,

  • 30–45 рублей для учащихся техникумов.

Стоимость проживания в общежитиях была минимальной — редко превышала 4 рубля в месяц. За эти деньги студенты получали:

  • койко-место,

  • доступ к общим кухням, душевым и туалетам.

После занятий комнаты общежитий превращались в места для досуга: студенты играли на музыкальных инструментах, читали книги и общались друг с другом, создавая атмосферу дружбы и взаимопомощи.

Строительные отряды: труд и приключения

Одним из наиболее заметных элементов студенческой жизни в СССР были строительные отряды, организуемые под контролем комсомола. Их история насчитывает почти столетие:

  • Формирование стройотрядов началось в 1920-х годах.

  • К 1933 году более 350 тысяч студентов трудились на всесоюзных стройках: Московском метрополитене, Магнитке, Днепрогэсе.

  • Государство обеспечивало участников питанием и оплачивало их работу.

  • Студенты носили форму с шевронами и значками, что добавляло особую торжественность и дух команды.

Работа в стройотрядах позволяла молодежи не только трудиться, но и путешествовать, знакомиться с новыми городами, заводить друзей и участвовать в коллективных проектах.

Поездки «на картошку» и помощь колхозам

Не менее значимой частью студенческой жизни была помощь сельскому хозяйству. Особенно популярными были поездки на уборку картофеля и овощей:

  • В середине июля студенты отправлялись на прополку и окучивание.

  • В сентябре они участвовали в сборе урожая.

Эти поездки сочетали труд и отдых на свежем воздухе, позволяя студентам почувствовать себя частью масштабного общественного процесса и одновременно заработать дополнительные средства.

Воспоминания о студенчестве: труд, дружба и вера в будущее

Несмотря на высокую нагрузку и строгие обязанности, выпускники советских вузов до сих пор вспоминают свои студенческие годы как:

  • светлые и полные приключений,

  • насыщенные дружбой и общением,

  • наполненные верой в светлое будущее и коллективные цели.

Традиции стройотрядов и поездок «на картошку» стали важной частью культурного наследия СССР и оставили глубокий след в памяти нескольких поколений студентов.

4
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Сейчас приятно вспомнить студенческие годы в Алма Атинском энергетическом институте. Поездки на картошку и табак вносили экзотику в жизнь студентов
26.01.2026, 04:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь