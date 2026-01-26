Стройотряды и поездки «на картошку». Как студенты жили в СССР

25 января в России отмечался День студента. Хотя этот день официально стал праздником сравнительно недавно — в 2005 году, — традиции студенческой жизни уходят корнями в советскую эпоху. Многие из них были связаны с трудом, общественной деятельностью и активным отдыхом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: yaplakal.com

Стипендии и общежития: как жили студенты

В отличие от современных реалий, большинство студентов советских вузов не нуждались в постоянной подработке. Государство обеспечивало их стипендиями, которые после реформы 1972 года составляли:

40–60 рублей для студентов вузов,

30–45 рублей для учащихся техникумов.

Стоимость проживания в общежитиях была минимальной — редко превышала 4 рубля в месяц. За эти деньги студенты получали:

койко-место,

доступ к общим кухням, душевым и туалетам.

После занятий комнаты общежитий превращались в места для досуга: студенты играли на музыкальных инструментах, читали книги и общались друг с другом, создавая атмосферу дружбы и взаимопомощи.

Строительные отряды: труд и приключения

Одним из наиболее заметных элементов студенческой жизни в СССР были строительные отряды, организуемые под контролем комсомола. Их история насчитывает почти столетие:

Формирование стройотрядов началось в 1920-х годах .

К 1933 году более 350 тысяч студентов трудились на всесоюзных стройках: Московском метрополитене, Магнитке, Днепрогэсе.

Государство обеспечивало участников питанием и оплачивало их работу.

Студенты носили форму с шевронами и значками, что добавляло особую торжественность и дух команды.

Работа в стройотрядах позволяла молодежи не только трудиться, но и путешествовать, знакомиться с новыми городами, заводить друзей и участвовать в коллективных проектах.

Поездки «на картошку» и помощь колхозам

Не менее значимой частью студенческой жизни была помощь сельскому хозяйству. Особенно популярными были поездки на уборку картофеля и овощей:

В середине июля студенты отправлялись на прополку и окучивание.

В сентябре они участвовали в сборе урожая.

Эти поездки сочетали труд и отдых на свежем воздухе, позволяя студентам почувствовать себя частью масштабного общественного процесса и одновременно заработать дополнительные средства.

Воспоминания о студенчестве: труд, дружба и вера в будущее

Несмотря на высокую нагрузку и строгие обязанности, выпускники советских вузов до сих пор вспоминают свои студенческие годы как:

светлые и полные приключений,

насыщенные дружбой и общением,

наполненные верой в светлое будущее и коллективные цели.

Традиции стройотрядов и поездок «на картошку» стали важной частью культурного наследия СССР и оставили глубокий след в памяти нескольких поколений студентов.