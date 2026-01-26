18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 15:58

Шумахер больше не прикован к постели

Новости Мира 0 653

Легенда мирового автоспорта, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, по последним данным СМИ, больше не прикован к постели. Как сообщает The Sun, 57-летний спортсмен теперь способен передвигаться в инвалидном кресле по своему особняку на Майорке, спустя более десятилетия после тяжелой травмы головы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Paul Gilham/Getty Images
Фото: Paul Gilham/Getty Images

12 лет молчания о восстановлении

С момента ужасного лыжного инцидента в французских Альпах в 2013 году информация о состоянии здоровья Шумахера была практически закрытой для общественности. Публике почти ничего не сообщалось о его реабилитации и ежедневной жизни.

Теперь источники утверждают, что семикратный чемпион мира постепенно возвращается к большей самостоятельности, хотя его передвижение всё ещё ограничено инвалидным креслом.

Круглосуточная забота и семья

Несмотря на прогресс в реабилитации, Михаэль продолжает находиться под постоянным присмотром. За ним круглосуточно ухаживают его жена Корина и команда медицинских специалистов, обеспечивая полный контроль за состоянием здоровья легенды.

Ранее ходили слухи, что спортсмен мог общаться лишь морганием глаз. Источники опровергли эти домыслы, подчеркнув, что Шумахер способен к более полноценному контакту с окружающими.

Слухи о публичных появлениях

Мир автоспорта и фанаты долго ожидали увидеть Михаэля на публичных мероприятиях. Особенно активно обсуждались его возможное присутствие на свадьбе дочери Джины-Марии в 2024 году. Эти слухи, однако, оказались ложными, что лишь подогрело интерес к его текущему состоянию.

Кроме того, в прошлом году трое бывших сотрудников семьи Шумахера были осуждены за попытку шантажа — они угрожали опубликовать сотни фотографий, показывающих его нынешнее состояние. Это демонстрирует, насколько строго семья охраняет личную жизнь чемпиона.

Возвращение к жизни постепенно, но уверенно

Хотя Шумахер ещё не может полностью восстановить мобильность, его прогресс внушает оптимизм: легенда автоспорта постепенно адаптируется к новой реальности и учится жить с последствиями тяжелой травмы. Его пример остаётся вдохновением для миллионов поклонников по всему миру — не только как гонщика, но и как человека, который борется за жизнь и самостоятельность даже после трагедии.

6
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь