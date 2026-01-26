Шумахер больше не прикован к постели

Легенда мирового автоспорта, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, по последним данным СМИ, больше не прикован к постели. Как сообщает The Sun , 57-летний спортсмен теперь способен передвигаться в инвалидном кресле по своему особняку на Майорке, спустя более десятилетия после тяжелой травмы головы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Paul Gilham/Getty Images

12 лет молчания о восстановлении

С момента ужасного лыжного инцидента в французских Альпах в 2013 году информация о состоянии здоровья Шумахера была практически закрытой для общественности. Публике почти ничего не сообщалось о его реабилитации и ежедневной жизни.

Теперь источники утверждают, что семикратный чемпион мира постепенно возвращается к большей самостоятельности, хотя его передвижение всё ещё ограничено инвалидным креслом.

Круглосуточная забота и семья

Несмотря на прогресс в реабилитации, Михаэль продолжает находиться под постоянным присмотром. За ним круглосуточно ухаживают его жена Корина и команда медицинских специалистов, обеспечивая полный контроль за состоянием здоровья легенды.

Ранее ходили слухи, что спортсмен мог общаться лишь морганием глаз. Источники опровергли эти домыслы, подчеркнув, что Шумахер способен к более полноценному контакту с окружающими.

Слухи о публичных появлениях

Мир автоспорта и фанаты долго ожидали увидеть Михаэля на публичных мероприятиях. Особенно активно обсуждались его возможное присутствие на свадьбе дочери Джины-Марии в 2024 году. Эти слухи, однако, оказались ложными, что лишь подогрело интерес к его текущему состоянию.

Кроме того, в прошлом году трое бывших сотрудников семьи Шумахера были осуждены за попытку шантажа — они угрожали опубликовать сотни фотографий, показывающих его нынешнее состояние. Это демонстрирует, насколько строго семья охраняет личную жизнь чемпиона.

Возвращение к жизни постепенно, но уверенно

Хотя Шумахер ещё не может полностью восстановить мобильность, его прогресс внушает оптимизм: легенда автоспорта постепенно адаптируется к новой реальности и учится жить с последствиями тяжелой травмы. Его пример остаётся вдохновением для миллионов поклонников по всему миру — не только как гонщика, но и как человека, который борется за жизнь и самостоятельность даже после трагедии.