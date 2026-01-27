Миф разрушен: кофе не повышает давление и даже защищает организм

Врач-диетолог и исследователь питания Тим Спектор рассказал, что распространённое мнение о вреде кофе для сердечно-сосудистой системы — миф. Своё мнение он озвучил в интервью британскому изданию The Telegraph, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как возник миф о вреде кофе

По словам Спектора, ранее он сам избегал кофе из-за информации, полученной во время учёбы на медицинском факультете. Студентам рассказывали, что кофе может повышать артериальное давление и наносить вред организму.

«Раньше существовал миф, что кофе повышает давление. Но теперь мы знаем, что он, наоборот, его снижает», — подчеркнул диетолог.

Таким образом, современные исследования показывают, что опасения о кофе как о факторе риска гипертонии были преувеличены.

Полезные эффекты кофе для организма

Помимо того, что кофе не повышает давление, напиток оказывает ряд положительных эффектов:

Поддержка работы кишечника — кофе способствует лучшему пищеварению и регулярности стула.

Повышение концентрации и внимания — напиток стимулирует мозговую активность и когнитивные функции.

Улучшение настроения и энергии — кофе помогает справляться с усталостью и улучшает эмоциональное состояние.

Антиоксидантная защита — в кофе содержатся полифенолы, которые снижают воспаление и защищают организм от окислительного стресса.

Заключение

По мнению Спектора, кофе — не только безопасный напиток для большинства людей, но и источник полезных веществ, поддерживающих здоровье организма. Главное — употреблять его в разумных количествах и учитывать индивидуальную переносимость.