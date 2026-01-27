Курить опасно для карьеры: почему соискателей с сигаретой отстраняют ещё до собеседования

Ситуация на рынке труда меняется: всё больше работодателей в России начинают считать привычку к курению фактором, влияющим на эффективность и корпоративную культуру. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владислав Быханов, управляющий партнёр кадровой компании CORNERSTONE, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

По его словам, уже половина клиентов компании предпочитает не рассматривать курящих кандидатов. Ещё недавно регулярные перекуры воспринимались как мелочь, но сейчас работодатели всё чаще видят в этом риск для дисциплины, командного взаимодействия и внутренних расходов.

Курение как скрытая причина отказа в работе

«Пока это не является стопроцентной причиной отказа, но на неё обязательно обращают внимание», — поясняет Быханов.

Если у двух кандидатов идентичные профессиональные навыки, разница «курит / не курит» часто становится решающим фактором. Предпочтение отдаётся некурящему, особенно на должностях, где важны командная работа и высокая вовлечённость.

Статистика: сколько россиян продолжают курить

По данным Минздрава, около 18,6% взрослых россиян старше 15 лет продолжают курить. Несмотря на долгую тенденцию к снижению числа курящих, в некоторых сферах — например, в строительстве и сфере услуг — показатели достигают 25–30%.

«В коллективе из ста человек это почти двадцать, а то и больше, людей, которые регулярно отвлекаются на перекуры. Это уже критично для бизнеса», — говорит Быханов.

Перекуры как скрытая зона риска для работодателя

Регулярные перекуры означают не только потерю 30–50 минут рабочего времени ежедневно, но и появление неформальных «островков общения», где руководитель практически не присутствует.

«Там формируются параллельные каналы коммуникации, сплетни, критика руководства и «свои правила». В итоге часть коллектива оказывается неформально изолированной, что негативно сказывается на сплоченности, вовлечённости и синхронности работы команды», — уточнил эксперт.

Ощущение несправедливости и рост корпоративного напряжения

Для некурящих сотрудников перекуры часто выглядят как несправедливая привилегия, что усиливает напряжённость и разрушает ощущение равенства внутри коллектива.

Компании начинают менять подход к этой проблеме:

Запрет курения на территории офиса;

Фиксация всех перерывов в рамках трудового регламента;

Отказ от курилок как места общения;

Предпочтение некурящих кандидатов при найме на должности, требующие высокой дисциплины и командной динамики.

Формально это не считается дискриминацией, но на практике курение снижает шансы на трудоустройство.

Курильщикам придётся адаптироваться

Для соискателей аргумент «это моя привычка» уже не работает. Работодателей интересуют последствия курения для бизнеса: влияние на команду, дисциплину, возможность конфликтов и изоляции.

Чтобы оставаться конкурентоспособным:

Нужно демонстрировать самоконтроль;

Соблюдать корпоративные правила;

Уметь управлять своей привычкой, не влияя на рабочий процесс.

Честность на собеседовании важнее сокрытия факта

Стоит ли скрывать курение на этапе собеседования? Быханов советует не обманывать.