27.01.2026, 09:54

Писателю Борису Акунину ужесточили наказание

Новости Мира 0 514

Борис Акунин, признанный в России иностранным агентом и включённый в список террористов и экстремистов, теперь будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP

Решение Таганского суда Москвы

Таганский суд Москвы пересмотрел приговор писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) по апелляции и ужесточил меру наказания. Ранее писатель был приговорён к колонии общего режима, теперь же суд постановил, что он должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

Документ, на который ссылается ТАСС, указывает, что изменение вида исправительного учреждения было инициировано по ходатайству прокурора. Приговор заочно — это значит, что срок заключения начнётся только с момента фактического задержания Акунина или его экстрадиции в Россию.

Новые сроки и дополнительные наказания

Ранее, 14 июля 2025 года, суд признал Акунина виновным по нескольким серьёзным статьям:

  • публичное оправдание терроризма;

  • содействие террористической деятельности;

  • уклонение от обязанностей иностранного агента.

Тогда писателя приговорили к 14 годам лишения свободы, хотя государственное обвинение требовало 18 лет. Помимо заключения, суд запретил Акунину администрировать интернет-сайты в течение четырёх лет после предполагаемого освобождения.

3 декабря стало известно, что к этому приговору был добавлен ещё один год колонии в рамках дела об иноагентской деятельности, что увеличивает общий срок наказания.

Заочный приговор и перспектива исполнения

Поскольку приговор вынесен заочно, Акунин пока не находится под стражей на территории России. Срок наказания начнёт исчисляться только после его задержания или экстрадиции, что оставляет вопрос фактического отбытия наказания открытым.

