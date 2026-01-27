18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.01.2026, 10:06

Самолет аварийно сел в другом городе из-за упавшего в грузовой отсек ноутбука

Новости Мира

В США самолет авиакомпании United Airlines был вынужден аварийно сесть в другом городе из-за ноутбука, который упал в багажный отсек. По данным издания Paddle Your Own Kanoo (PYOK), это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Когда и где произошел инцидент

Инцидент случился 22 января на рейсе из Вашингтона (США) в Женеву (Швейцария).

  • Примерно через два часа полета самолет развернулся над штатом Мэн.

  • После этого лайнер совершил внеплановую посадку в ближайшем аэропорту.

Официальная версия авиакомпании

United Airlines объяснила посадку «необходимостью внеплановой проверки технического состояния самолета».

Однако дальнейшие расследования показали более конкретную причину:

  • Некоторые пассажиры использовали небольшой зазор между сиденьями и стенкой самолета, который был покрыт поролоновой прокладкой, для хранения личных вещей.

  • В этом пространстве был положен ноутбук, который оказался слишком тяжелым.

  • В итоге устройство упало в багажный отсек самолета, вызвав необходимость проверки техники и аварийной посадки.

Резонанс события и похожие случаи

Эксперты отмечают, что это уже третий случай за последние месяцы, когда пассажирский ноутбук или другое тяжелое устройство стало причиной внеплановой посадки самолета.

  • Подобные происшествия подчеркивают важность соблюдения правил хранения вещей на борту.

  • Любая попытка использовать нестандартные места для личных вещей может создать угрозу безопасности рейса.

Мнение специалистов

Авиаторы и инженеры подчеркивают:

  1. Любое падение тяжелого предмета в багажный отсек может повредить оборудование или нарушить работу самолета.

  2. Даже небольшие нарушения правил безопасности могут привести к задержкам, аварийным посадкам и потенциально опасным ситуациям.

Итог

Аварийная посадка рейса United Airlines показала, что безопасность в самолете зависит не только от экипажа, но и от пассажиров. Даже, казалось бы, невинный поступок — положить ноутбук в необычное место — способен спровоцировать серьезный инцидент.

