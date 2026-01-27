Самолет аварийно сел в другом городе из-за упавшего в грузовой отсек ноутбука

В США самолет авиакомпании United Airlines был вынужден аварийно сесть в другом городе из-за ноутбука, который упал в багажный отсек. По данным издания Paddle Your Own Kanoo (PYOK), это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Shutterstock

Когда и где произошел инцидент

Инцидент случился 22 января на рейсе из Вашингтона (США) в Женеву (Швейцария).

Примерно через два часа полета самолет развернулся над штатом Мэн .

После этого лайнер совершил внеплановую посадку в ближайшем аэропорту.

Официальная версия авиакомпании

United Airlines объяснила посадку «необходимостью внеплановой проверки технического состояния самолета».

Однако дальнейшие расследования показали более конкретную причину:

Некоторые пассажиры использовали небольшой зазор между сиденьями и стенкой самолета , который был покрыт поролоновой прокладкой, для хранения личных вещей.

В этом пространстве был положен ноутбук , который оказался слишком тяжелым.

В итоге устройство упало в багажный отсек самолета, вызвав необходимость проверки техники и аварийной посадки.

Резонанс события и похожие случаи

Эксперты отмечают, что это уже третий случай за последние месяцы, когда пассажирский ноутбук или другое тяжелое устройство стало причиной внеплановой посадки самолета.

Подобные происшествия подчеркивают важность соблюдения правил хранения вещей на борту .

Любая попытка использовать нестандартные места для личных вещей может создать угрозу безопасности рейса.

Мнение специалистов

Авиаторы и инженеры подчеркивают:

Любое падение тяжелого предмета в багажный отсек может повредить оборудование или нарушить работу самолета. Даже небольшие нарушения правил безопасности могут привести к задержкам, аварийным посадкам и потенциально опасным ситуациям.

Итог

Аварийная посадка рейса United Airlines показала, что безопасность в самолете зависит не только от экипажа, но и от пассажиров. Даже, казалось бы, невинный поступок — положить ноутбук в необычное место — способен спровоцировать серьезный инцидент.