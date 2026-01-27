18+
27.01.2026, 11:45

«Лечили непрерывно»: врачи раскрыли тайну смертельной болезни Ленина

Более ста лет после смерти Владимира Ильича Ленина (настоящая фамилия — Ульянов) российские специалисты смогли подтвердить, чем именно страдал главный революционер страны. Согласно исследованиям врача и ученого Валерия Новоселова, председателя секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени Ломоносова, у Ленина был диагностирован нейросифилис — инфекционное поражение центральной нервной системы.

© РИА Новости
© РИА Новости

Уникальные исторические источники подтвердили диагноз

Для установления точного диагноза исследователь использовал крайне редкие и ценные научные материалы. Среди них — записи лечащих врачей Ленина, а также документы консультантов, наблюдавших за состоянием здоровья революционера.

«Диагноз нейросифилис у Ульянова — это не моя субъективная оценка, а вывод его лечащих врачей. Они фиксировали заболевание с первых дней и лечили его непрерывно», — подчеркнул Новоселов.

Команда врачей: лучшие специалисты страны и Европы

О серьезности болезни Ленина свидетельствовал и состав медицинской команды. Основным лечащим врачом был Алексей Кожевников, признанный ведущим специалистом по нейросифилису в России. Для консультаций Ленина приглашали и европейских экспертов, в том числе Макса Нонне из Германии, который считался одним из главных специалистов Европы по лечению нейросифилиса.

Что такое нейросифилис и как он проявляется

Нейросифилис вызывается бактерией Treponema pallidum (бледная трепонема). Инфекция передается преимущественно половым путем, а также от матери к ребенку во время беременности.

После попадания в организм бактерия поражает кожу и слизистые оболочки, затем распространяется на внутренние органы и центральную нервную систему. Симптомы могут включать нервные расстройства, проблемы с координацией, ухудшение памяти и изменения психического состояния.

Лечение нейросифилиса индивидуально и подбирается с учетом формы заболевания и степени его тяжести. Для Ленина оно было непрерывным и комплексным, что говорит о внимании врачей к его состоянию и о сложности болезни.

