27.01.2026, 12:50

Теракт у посольства в Баку сорван: задержаны трое радикалов

Новости Мира 0 448

В Азербайджане спецслужбы предотвратили террористическую атаку, целью которой должно было стать посольство одного из иностранных государств в Баку. По данным Службы государственной безопасности (СГБ) страны, теракт планировался на почве религиозной вражды, а его исполнителями должны были стать местные жители, связанные с международной террористической структурой, сообщает Lada.kz. 

Фото: ТАСС/Zuma
Фото: ТАСС/Zuma

Кто был задержан

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СГБ задержали трех граждан Азербайджана, подозреваемых в подготовке нападения. Речь идет о:

  • Ильгаре Гулиеве, 2000 года рождения;

  • Амине Пириеве, 2005 года рождения;

  • Эльвине Ализаде, 2005 года рождения.

Все трое являются гражданами Азербайджана и, как установило следствие, действовали совместно и по заранее согласованному плану.

Связи с террористической организацией

По информации СГБ, задержанные вступили в преступный сговор с участниками группировки «Вилаяти-Хорасан», которая является структурным подразделением террористической организации «Исламское государство». Эта организация признана террористической и запрещена во многих странах мира.

Следствие полагает, что именно под влиянием радикальной идеологии мужчины приняли решение о совершении террористического акта против дипломатического представительства.

Подготовка нападения и роль спецслужб

Как отмечается в официальном сообщении СГБ, подозреваемые заранее приобрели предметы, которые планировали использовать в качестве оружия, и направились к зданию посольства иностранного государства в Баку.

Задержание произошло непосредственно при приближении к объекту, что позволило предотвратить возможные жертвы и избежать угрозы для сотрудников дипмиссии и мирных граждан.

При этом власти Азербайджана не раскрывают, посольство какой именно страны было выбрано в качестве цели, ссылаясь на интересы следствия и вопросы безопасности.

Квалификация преступлений и решение суда

Задержанным инкриминируется совершение преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе:

  • подготовка террористического акта;

  • совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;

  • терроризм на почве религиозной вражды;

  • использование предметов, применяемых в качестве оружия.

Суд признал доводы следствия обоснованными и избрал меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются

В Службе государственной безопасности подчеркнули, что расследование по делу продолжается. Спецслужбы проверяют возможные дополнительные связи задержанных, каналы радикализации, а также причастность иных лиц к подготовке теракта.

Ведомство заявило, что будет и дальше принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатических представительств и предотвращения террористических угроз на территории страны.

