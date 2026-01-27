Иностранец прятал почти 20 кг золота в вентиляции

В Амурской области раскрыта необычная схема хранения драгоценностей: иностранный гражданин решил спрятать крупную партию золота… в вентиляционной шахте собственной квартиры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным прокуратуры региона, мужчина получил на хранение сумку с 24 золотыми слитками, общим весом около 20 кг. Суммарная стоимость драгоценного металла оценивается в 207 миллионов рублей.
Чтобы скрыть ценности, фигурант решил не использовать привычные методы хранения вроде банковских сейфов, а спрятал золото в вентиляционной шахте ванной комнаты.
Правоохранительные органы выявили незаконное хранение крупной партии золота и пресекли действия иностранца. Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.
За незаконное хранение драгоценного металла мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Следствие отмечает, что роль «друга», передавшего золото на хранение, также находится под пристальным вниманием.
