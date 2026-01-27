Иностранец прятал почти 20 кг золота в вентиляции

В Амурской области раскрыта необычная схема хранения драгоценностей: иностранный гражданин решил спрятать крупную партию золота… в вентиляционной шахте собственной квартиры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Umit Bektas/Reuters

Схема хранения с «необычной логикой»

По данным прокуратуры региона, мужчина получил на хранение сумку с 24 золотыми слитками, общим весом около 20 кг. Суммарная стоимость драгоценного металла оценивается в 207 миллионов рублей.

Чтобы скрыть ценности, фигурант решил не использовать привычные методы хранения вроде банковских сейфов, а спрятал золото в вентиляционной шахте ванной комнаты.

Преступление раскрыто благодаря правоохранителям

Правоохранительные органы выявили незаконное хранение крупной партии золота и пресекли действия иностранца. Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

Какие последствия грозят фигуранту

За незаконное хранение драгоценного металла мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Следствие отмечает, что роль «друга», передавшего золото на хранение, также находится под пристальным вниманием.