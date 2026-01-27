В Финляндии похоронили мужчину и женщину, тела которых 30 лет пролежали в морозилке

В Финляндии завершился необычный процесс похорон: тела мужчины и женщины, которые пролежали в домашних морозильниках более 30 лет, наконец, обрели покой на кладбище. Об этом сообщает финская телерадиовещательная компания Yle , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Мария Ламмассаари / Yle

Причины хранения тел в морозильнике

80-летний пенсионер и бывший врач хранил тела своих родителей с 1994 и 1995 годов. Мужчина объяснил, что это решение соответствовало последней воле родителей: он хотел, чтобы все члены семьи были похоронены вместе. В планах также предполагается, что после его смерти вместе с родителями будет похоронен и его брат. Пенсионер уже официально подал прошение о создании семейной могилы.

Открытие и юридические последствия

Тела усопших были обнаружены в сентябре 2024 года в частном доме. Владелец жилья столкнулся с обвинением в надругательстве над усопшими, так как закон трактует длительное хранение тел вне специальных мест как нарушение. Местные власти постановили похоронить родителей пенсионера, однако сын оспорил это решение в суде, стремясь выиграть время для организации семейного захоронения по своей воле.

Финальный исход

Несмотря на долгие 30 лет после смерти, родители пенсионера наконец нашли покой на кладбище города Турку, расположенного на юго-западе Финляндии. Случай вызвал широкий интерес общественности и журналистов, а также обсуждение этических и юридических аспектов подобных поступков.

Этическая и культурная сторона вопроса

История поднимает сложные вопросы о традициях похорон и семейных ценностях. В Финляндии законы о захоронении достаточно строгие, однако решение пенсионера свидетельствует о глубокой привязанности к семье и желании сохранить единство даже после смерти.