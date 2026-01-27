18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.01.2026, 17:20

Повышенное давление как сигнал скрытых заболеваний: три органа, которые стоит проверить

Новости Мира 0 335

Повышенное артериальное давление далеко не всегда является самостоятельным недугом. Как отмечает врач Севинч Мамедгусейинова, оно часто становится первым тревожным сигналом скрытых нарушений работы эндокринной системы, включая щитовидную железу, надпочечники и гипофиз, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru».

Фото: PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM
Фото: PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Щитовидная железа и давление: гипо- и гипертиреоз

Согласно Мамедгусейиновой, патологии щитовидной железы часто сопровождаются изменениями артериального давления. К таким заболеваниям относятся:

  • Гипертиреоз – чрезмерная активность щитовидной железы, ускоряющая обмен веществ и провоцирующая повышение давления;

  • Гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы, которое также может вызывать гипертонию;

  • Гиперпаратиреоз – нарушение работы паращитовидных желез, влияющее на баланс кальция и артериальное давление.

По словам специалиста, именно артериальная гипертензия может стать первым сигналом проблем со щитовидкой, задолго до появления явных симптомов болезни.

Надпочечники: когда гормоны провоцируют скачки давления

Другой частой причиной симптоматической гипертонии являются заболевания надпочечников, которые регулируют уровень гормонов, влияющих на давление. К ним относятся:

  • Феохромоцитома – опухоль надпочечников, вызывающая резкие подъемы давления;

  • Первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна) – избыток гормона альдостерона;

  • Синдром Кушинга – избыточная продукция кортизола;

  • Генетические формы гиперактивации надпочечников.

Эти патологии могут проявляться не только гипертонией, но и другими симптомами, включая учащенное сердцебиение, потливость и нервозность.

Гипофиз: центральный регулятор эндокринной системы

Гипофиз, как главный «дирижер» гормональной системы организма, также напрямую влияет на давление. Мамедгусейинова отмечает, что повышение давления наблюдается при:

  • Акромегалии – избыток гормона роста;

  • Гипопитуитаризме – снижение выработки гормонов передней доли гипофиза.

Кроме того, гипертония часто сопутствует сахарному диабету и метаболическому синдрому, которые объединяют ожирение, нарушения жирового и углеводного обмена.

Симптомы и тревожные признаки гипертонии

Артериальная гипертензия долгое время может протекать бессимптомно и выявляться только при регулярном измерении давления. Однако по мере прогрессирования болезни могут возникать:

  • головная боль различной интенсивности;

  • головокружение;

  • «мушки» или пелена перед глазами;

  • шум в ушах;

  • нарушение устойчивости при ходьбе;

  • тошнота и рвота;

  • учащенное сердцебиение;

  • слабость, потливость, сонливость.

Тревожные симптомы, требующие немедленного обращения к врачу:

  • боль в груди;

  • онемение лица или конечностей;

  • резкая слабость;

  • носовое кровотечение.

Мамедгусейинова подчеркивает, что самоконтроль давления является ключевым фактором раннего выявления опасных заболеваний, а своевременное обращение к врачу может предотвратить серьёзные осложнения.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь