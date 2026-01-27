Повышенное давление как сигнал скрытых заболеваний: три органа, которые стоит проверить

Повышенное артериальное давление далеко не всегда является самостоятельным недугом. Как отмечает врач Севинч Мамедгусейинова, оно часто становится первым тревожным сигналом скрытых нарушений работы эндокринной системы, включая щитовидную железу, надпочечники и гипофиз, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru».
Согласно Мамедгусейиновой, патологии щитовидной железы часто сопровождаются изменениями артериального давления. К таким заболеваниям относятся:
Гипертиреоз – чрезмерная активность щитовидной железы, ускоряющая обмен веществ и провоцирующая повышение давления;
Гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы, которое также может вызывать гипертонию;
Гиперпаратиреоз – нарушение работы паращитовидных желез, влияющее на баланс кальция и артериальное давление.
По словам специалиста, именно артериальная гипертензия может стать первым сигналом проблем со щитовидкой, задолго до появления явных симптомов болезни.
Другой частой причиной симптоматической гипертонии являются заболевания надпочечников, которые регулируют уровень гормонов, влияющих на давление. К ним относятся:
Феохромоцитома – опухоль надпочечников, вызывающая резкие подъемы давления;
Первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна) – избыток гормона альдостерона;
Синдром Кушинга – избыточная продукция кортизола;
Генетические формы гиперактивации надпочечников.
Эти патологии могут проявляться не только гипертонией, но и другими симптомами, включая учащенное сердцебиение, потливость и нервозность.
Гипофиз, как главный «дирижер» гормональной системы организма, также напрямую влияет на давление. Мамедгусейинова отмечает, что повышение давления наблюдается при:
Акромегалии – избыток гормона роста;
Гипопитуитаризме – снижение выработки гормонов передней доли гипофиза.
Кроме того, гипертония часто сопутствует сахарному диабету и метаболическому синдрому, которые объединяют ожирение, нарушения жирового и углеводного обмена.
Артериальная гипертензия долгое время может протекать бессимптомно и выявляться только при регулярном измерении давления. Однако по мере прогрессирования болезни могут возникать:
головная боль различной интенсивности;
головокружение;
«мушки» или пелена перед глазами;
шум в ушах;
нарушение устойчивости при ходьбе;
тошнота и рвота;
учащенное сердцебиение;
слабость, потливость, сонливость.
Тревожные симптомы, требующие немедленного обращения к врачу:
боль в груди;
онемение лица или конечностей;
резкая слабость;
носовое кровотечение.
Мамедгусейинова подчеркивает, что самоконтроль давления является ключевым фактором раннего выявления опасных заболеваний, а своевременное обращение к врачу может предотвратить серьёзные осложнения.
