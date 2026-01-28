На некоторых смартфонах перестали работать Wi-Fi и Bluetooth после обновления Android

Пользователи смартфонов Google Pixel начали жаловаться на серьезные сбои в работе беспроводных технологий после установки свежего обновления Android. Обновление вышло на прошлой неделе и сначала не вызывало особых нареканий, однако по мере его распространения количество сообщений о неполадках стало расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным издания 9to5Google, владельцы Pixel отмечают следующие проблемы:
Wi-Fi перестает включаться или не может находить сети;
Bluetooth иногда полностью отказывается активироваться;
У некоторых пользователей наблюдаются сбои в работе камеры.
Проблемы не охватывают все устройства, но число жалоб растет. Наибольшее количество сообщений поступает от владельцев следующих моделей:
Pixel 8 Pro
Pixel 10
Pixel 10 Pro XL
Пользователи пробовали типовые способы устранения неполадок, включая:
Перезагрузку устройства;
Сброс сетевых настроек;
Запуск в безопасном режиме.
По их словам, эти методы часто не дают результата. В одном случае сбои сохранялись даже после полного сброса до заводских настроек, но исчезли после повторной установки актуальной публичной версии прошивки.
На данный момент компания официально проблему не признала. В качестве временной меры Google рекомендует обращаться в службу поддержки, однако универсального решения пока нет.
Следует отметить, что отдельные сбои с Wi-Fi и Bluetooth наблюдались и после предыдущих обновлений Pixel. В новой версии прошивки проблема стала более массовой, затрагивая больше устройств и вызывая активное обсуждение в форумах Google и сообществах Reddit.
