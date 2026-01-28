18+
27.01.2026, 19:43

На некоторых смартфонах перестали работать Wi-Fi и Bluetooth после обновления Android

Новости Мира 0 263

Пользователи смартфонов Google Pixel начали жаловаться на серьезные сбои в работе беспроводных технологий после установки свежего обновления Android. Обновление вышло на прошлой неделе и сначала не вызывало особых нареканий, однако по мере его распространения количество сообщений о неполадках стало расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Google
Фото: Google

С чем столкнулись пользователи

По данным издания 9to5Google, владельцы Pixel отмечают следующие проблемы:

  • Wi-Fi перестает включаться или не может находить сети;

  • Bluetooth иногда полностью отказывается активироваться;

  • У некоторых пользователей наблюдаются сбои в работе камеры.

Какие модели затронуты

Проблемы не охватывают все устройства, но число жалоб растет. Наибольшее количество сообщений поступает от владельцев следующих моделей:

  • Pixel 8 Pro

  • Pixel 10

  • Pixel 10 Pro XL

Почему стандартные решения не помогают

Пользователи пробовали типовые способы устранения неполадок, включая:

  • Перезагрузку устройства;

  • Сброс сетевых настроек;

  • Запуск в безопасном режиме.

По их словам, эти методы часто не дают результата. В одном случае сбои сохранялись даже после полного сброса до заводских настроек, но исчезли после повторной установки актуальной публичной версии прошивки.

Реакция Google

На данный момент компания официально проблему не признала. В качестве временной меры Google рекомендует обращаться в службу поддержки, однако универсального решения пока нет.

История похожих сбоев

Следует отметить, что отдельные сбои с Wi-Fi и Bluetooth наблюдались и после предыдущих обновлений Pixel. В новой версии прошивки проблема стала более массовой, затрагивая больше устройств и вызывая активное обсуждение в форумах Google и сообществах Reddit.

