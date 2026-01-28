Учительница родила от 12-летнего ученика, которого изнасиловала

В Австралии 33-летнюю учительницу збудут судить за изнасилование школьника, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Женщина работала в одной из школ округа и неоднократно вступала в сексуальную связь со своим учеником. На момент первого акта мальчику было 12 лет, он подвергался насилию в период с 2024 по 2025 год.

Учительницу обвиняют в совершении сексуальных действий в отношении ребёнка, изнасиловании и хранении детской порнографии. Всего ей предъявлено более восьми обвинений.

После связи с учеником у женщины родился ребенок. Суд запретил учительнице приближаться к пострадавшему и другим несовершеннолетним, кроме ее младенца.

Дело рассматривается в ускоренном порядке. На первое заседание обвиняемая не явилась лично по состоянию здоровья, но присутствовала по аудиосвязи. Приговор будет вынесен в конце марта 2026 года.