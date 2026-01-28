Нипах атакует мозг за два дня: Китай предостерегает о последствиях заражения смертельным вирусом

Китайские медицинские специалисты предупредили население о серьёзной опасности заражения вирусом Нипах, способным за считанные дни поражать центральную нервную систему. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), сообщает Lada.kz со ссылкой на "МК".
Главный врач инфекционного отделения Юй Кан подчеркнул, что вирус способен вызвать острый энцефалит и отёк мозга всего за 24–48 часов после инфицирования, что нередко приводит к тяжёлым и необратимым последствиям для здоровья.
По словам Лу Хунчжоу, главы Народной больницы Шэньчжэня, начальная стадия болезни может быть обманчиво лёгкой, напоминая атипичную пневмонию:
боли в горле,
рвота,
сильная сонливость.
Однако без своевременной медицинской помощи состояние пациентов может быстро ухудшиться. Среди возможных осложнений:
острый респираторный дистресс-синдром,
сепсис,
необратимые повреждения нервной системы, включая эпилепсию и другие серьёзные неврологические последствия.
Несмотря на опасность вируса, китайские эксперты считают вероятность его массового распространения в стране низкой. Медицинские власти отмечают, что ситуация существенно отличается от пандемии COVID-19, и меры профилактики уже находятся на высоком уровне.
Ранее в январе власти индийского штата Западная Бенгалия зафиксировали новые случаи заражения вирусом среди медицинских работников. СМИ сообщают, что заболевшие помещены в изоляторы и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит вирус Нипах к числу наиболее опасных вирусов на планете. На сегодняшний день нет специфических лекарств или вакцин, способных защитить человека от заражения, что делает раннее обнаружение и профилактику крайне важными.
