28.01.2026, 07:36

Нипах атакует мозг за два дня: Китай предостерегает о последствиях заражения смертельным вирусом

Новости Мира 0 697

Китайские медицинские специалисты предупредили население о серьёзной опасности заражения вирусом Нипах, способным за считанные дни поражать центральную нервную систему. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), сообщает Lada.kz со ссылкой на "МК".

© Global Look Press
© Global Look Press

Китайские врачи бьют тревогу

Главный врач инфекционного отделения Юй Кан подчеркнул, что вирус способен вызвать острый энцефалит и отёк мозга всего за 24–48 часов после инфицирования, что нередко приводит к тяжёлым и необратимым последствиям для здоровья.

Симптомы: от лёгкого недомогания до критического состояния

По словам Лу Хунчжоу, главы Народной больницы Шэньчжэня, начальная стадия болезни может быть обманчиво лёгкой, напоминая атипичную пневмонию:

  • боли в горле,

  • рвота,

  • сильная сонливость.

Однако без своевременной медицинской помощи состояние пациентов может быстро ухудшиться. Среди возможных осложнений:

  • острый респираторный дистресс-синдром,

  • сепсис,

  • необратимые повреждения нервной системы, включая эпилепсию и другие серьёзные неврологические последствия.

Китай оценивает риск как низкий

Несмотря на опасность вируса, китайские эксперты считают вероятность его массового распространения в стране низкой. Медицинские власти отмечают, что ситуация существенно отличается от пандемии COVID-19, и меры профилактики уже находятся на высоком уровне.

Эпидемиологическая ситуация в Индии

Ранее в январе власти индийского штата Западная Бенгалия зафиксировали новые случаи заражения вирусом среди медицинских работников. СМИ сообщают, что заболевшие помещены в изоляторы и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Вирус Нипах: один из самых опасных в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит вирус Нипах к числу наиболее опасных вирусов на планете. На сегодняшний день нет специфических лекарств или вакцин, способных защитить человека от заражения, что делает раннее обнаружение и профилактику крайне важными.

