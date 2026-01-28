18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 08:09

Названа главная причина, почему нейросети не смогут заменить людей

Новости Мира 0 440

ИИ не заменит человеческий труд в ближайшее время – это убеждение активно опровергается экономикой и практикой внедрения технологий, утверждает Кирилл Ярошенко, старший менеджер по работе с клиентами ИИ-компании Axion Ray. По его словам, основная причина кроется не в технических ограничениях, а в финансово-операционных барьерах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фот: Alexander Limbach/Shutterstock/FOTODOM
Фот: Alexander Limbach/Shutterstock/FOTODOM

Эксперименты вместо замены

Сегодня большинство компаний не внедряют ИИ на полномасштабной основе, а лишь проводят эксперименты.

  • Проверяется, как нейросети могут писать тексты, генерировать изображения и видео, автоматизировать отдельные процессы.

  • Переход от пилотных проектов к полноценным производственным системам требует огромных инвестиций и ресурсов, которых пока нет.

Ярошенко подчеркивает: замена человеческого труда — это капиталоемкий и долгий процесс, требующий не только серверов, но и множества специалистов для поддержки работы ИИ.

Инфраструктура ИИ: дорого и сложно

Чтобы ИИ работал на уровне промышленного применения, требуется полноценная инфраструктура:

  • GPU-серверы и вычислительные мощности

  • Колоссальное потребление электроэнергии

  • Системы отказоустойчивости и кибербезопасности

  • Дата-центры с охлаждением

  • Постоянное обучение и адаптация моделей

При этом роль человека не исчезает: инженеры, аналитики данных, консультанты, product owner, риск-менеджеры, финансисты и другие специалисты обеспечивают корректную работу систем. Даже автоматизация колл-центров требует масштабной команды для разработки и контроля, поэтому ИИ чаще перераспределяет труд, а не сокращает его.

Финансовые ограничения

Реальные цифры подтверждают высокую стоимость внедрения:

  • Согласно отчету MIT, в 2025 году 95% пилотных проектов ИИ оказались неокупаемыми.

  • Для компаний отсутствие возврата инвестиций крайне рискованно. Ранее ИИ привлекал капитал и повышал стоимость бизнеса, теперь инвесторы действуют осторожнее.

Пример из практики: один американский разработчик CRM-систем планировал сократить тысячи сотрудников службы поддержки с помощью ИИ. На деле компания создала новую крупную команду, которая настраивает агентов, чистит данные и контролирует ответы модели.

Ошибки и репутационные риски

Использование ИИ без контроля может приводить к прямым потерям:

  • В Австралии правительство отсудило деньги у компании Deloitte за отчет, созданный с участием ИИ, который содержал несуществующие данные, ссылки и цитаты.

  • Это демонстрирует, что человеческий контроль и экспертиза остаются критически важными для качества результата.

Когда ИИ может стать дешевле человека

Потенциальная экономическая выгода от ИИ возможна только при:

  • Радикальном снижении стоимости вычислительных мощностей и инфраструктуры

  • Доступности ИИ-агентов за центы вместо сотен тысяч долларов

Даже тогда процесс замены людей займет десятилетия, и структура занятости изменится, появятся новые профессии, аналогичные тому, как интернет создал цифровые специальности, которых раньше не существовало:

  • Диджитал-маркетологи

  • UX-дизайнеры

  • Дата-аналитики

Итог: ИИ как инструмент, а не замена

По мнению Ярошенко, ИИ не является «гильотиной профессий».

  • Он слишком дорог и сложен, чтобы массово заменить людей.

  • Его основная функция — освобождение от монотонной работы, предоставляя человеку возможность креативить и принимать научно обоснованные решения.

  • Люди становятся архитекторами решений, интеграторами технологий и связующим звеном между алгоритмами и бизнес-задачами.

ИИ не вытеснит человека, но изменит роль человека в мире труда, открывая новые возможности и задачи.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь