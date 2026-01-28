Названа главная причина, почему нейросети не смогут заменить людей

ИИ не заменит человеческий труд в ближайшее время – это убеждение активно опровергается экономикой и практикой внедрения технологий, утверждает Кирилл Ярошенко, старший менеджер по работе с клиентами ИИ-компании Axion Ray. По его словам, основная причина кроется не в технических ограничениях, а в финансово-операционных барьерах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сегодня большинство компаний не внедряют ИИ на полномасштабной основе, а лишь проводят эксперименты.
Проверяется, как нейросети могут писать тексты, генерировать изображения и видео, автоматизировать отдельные процессы.
Переход от пилотных проектов к полноценным производственным системам требует огромных инвестиций и ресурсов, которых пока нет.
Ярошенко подчеркивает: замена человеческого труда — это капиталоемкий и долгий процесс, требующий не только серверов, но и множества специалистов для поддержки работы ИИ.
Чтобы ИИ работал на уровне промышленного применения, требуется полноценная инфраструктура:
GPU-серверы и вычислительные мощности
Колоссальное потребление электроэнергии
Системы отказоустойчивости и кибербезопасности
Дата-центры с охлаждением
Постоянное обучение и адаптация моделей
При этом роль человека не исчезает: инженеры, аналитики данных, консультанты, product owner, риск-менеджеры, финансисты и другие специалисты обеспечивают корректную работу систем. Даже автоматизация колл-центров требует масштабной команды для разработки и контроля, поэтому ИИ чаще перераспределяет труд, а не сокращает его.
Реальные цифры подтверждают высокую стоимость внедрения:
Согласно отчету MIT, в 2025 году 95% пилотных проектов ИИ оказались неокупаемыми.
Для компаний отсутствие возврата инвестиций крайне рискованно. Ранее ИИ привлекал капитал и повышал стоимость бизнеса, теперь инвесторы действуют осторожнее.
Пример из практики: один американский разработчик CRM-систем планировал сократить тысячи сотрудников службы поддержки с помощью ИИ. На деле компания создала новую крупную команду, которая настраивает агентов, чистит данные и контролирует ответы модели.
Использование ИИ без контроля может приводить к прямым потерям:
В Австралии правительство отсудило деньги у компании Deloitte за отчет, созданный с участием ИИ, который содержал несуществующие данные, ссылки и цитаты.
Это демонстрирует, что человеческий контроль и экспертиза остаются критически важными для качества результата.
Потенциальная экономическая выгода от ИИ возможна только при:
Радикальном снижении стоимости вычислительных мощностей и инфраструктуры
Доступности ИИ-агентов за центы вместо сотен тысяч долларов
Даже тогда процесс замены людей займет десятилетия, и структура занятости изменится, появятся новые профессии, аналогичные тому, как интернет создал цифровые специальности, которых раньше не существовало:
Диджитал-маркетологи
UX-дизайнеры
Дата-аналитики
По мнению Ярошенко, ИИ не является «гильотиной профессий».
Он слишком дорог и сложен, чтобы массово заменить людей.
Его основная функция — освобождение от монотонной работы, предоставляя человеку возможность креативить и принимать научно обоснованные решения.
Люди становятся архитекторами решений, интеграторами технологий и связующим звеном между алгоритмами и бизнес-задачами.
ИИ не вытеснит человека, но изменит роль человека в мире труда, открывая новые возможности и задачи.
Комментарии0 комментарий(ев)