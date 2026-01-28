18+
28.01.2026, 09:14

Часы Судного дня как никогда приблизились к ядерной полуночи

Новости Мира 0 550

Стрелки знаменитых Часов Судного дня перевели рекордно близко к символической ядерной полуночи, что вызвало тревогу экспертов по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Скрин с видеотрансляции
© Скрин с видеотрансляции

По данным “Бюллетеня ученых-атомщиков”, сейчас до полуночи осталось всего 85 секунд — это самое близкое положение стрелок в истории существования часов.

Что означают Часы Судного дня

Часы были созданы в 1947 году и с тех пор служат символом глобальной безопасности.

  • Время до полуночи отражает уровень напряженности в мире, включая политические конфликты, ядерные угрозы и климатические кризисы.

  • Полночь символизирует момент потенциального ядерного катаклизма.

Таким образом, приближение стрелок к полуночи воспринимается как предупреждение о растущей угрозе глобальной катастрофы.

Историческая динамика стрелок

За последние годы Часы Судного дня несколько раз устанавливали новые рекорды по приближению к ядерной угрозе:

  • 100 секунд до полуночи — 2020–2021 годы

  • 90 секунд — 2023–2024 годы

  • 89 секунд — 2025 год

  • 85 секунд — 2026 год, рекорд за всю историю

Для сравнения, самым “спокойным” моментом считался 1991 год, когда стрелки отошли на 17 минут после подписания договора СНВ-I между СССР и США, ограничившего стратегические ядерные вооружения.

Почему ситуация вызывает тревогу

Эксперты подчеркивают, что рекордное приближение стрелок к полуночи отражает не только угрозу ядерной войны, но и общую геополитическую напряженность, включая:

  • рост международных конфликтов и санкционного давления

  • риск технологических и киберугроз

  • последствия климатического кризиса, усиливающего нестабильность

Часы Судного дня остаются символом того, что человечеству стоит объединить усилия, чтобы снизить глобальные риски и предотвратить катастрофу.

