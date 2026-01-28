18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 09:57

Мужчина вернулся домой через две недели после своих похорон

Новости Мира 0 2 137

В Таиланде произошел поразительный случай: житель провинции Чианграй вернулся домой спустя две недели после того, как его родственники похоронили его, приняв за мертвого. Об этом сообщает издание Mothership, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: mothership
Фото: mothership

Ошибка, которая шокировала семью

События развернулись в начале января 2026 года. Власти сообщили семье 48-летнего мужчины о его смерти. На основании этого уведомления родственники получили тело, которое было подготовлено и захоронено с соблюдением всех необходимых религиозных обрядов и ритуалов.

Однако 24 января мужчина неожиданно вернулся домой. Для семьи этот момент стал настоящим шоком: оказалось, что они похоронили живого человека, ошибочно приняв другого человека за своего родственника.

Причины трагикомичной ошибки

Пока не уточняется, по каким причинам члены семьи приняли похороненного человека за своего родственника. Возможные версии включают:

  • путаницу с документами или внешностью умершего;

  • ошибки со стороны властей при идентификации тела;

  • возможное недопонимание между медицинскими и административными службами.

После возвращения мужчины домой было начато официальное расследование. Личность «мертвого» человека была установлена, и его останки переданы родственникам, что должно прояснить ситуацию и исключить повторение подобных случаев.

Похожие случаи из других стран

Этот случай не является единичным. В Италии в 2025 году произошел похожий инцидент, связанный с ошибочной констатацией смерти.

78-летний житель деревни Тарквиния дважды пережил сердечный приступ и был признан мертвым медицинскими сотрудниками. Сначала медики вызвали вертолет для срочной транспортировки пациента в больницу, однако, заметив, что мужчина перестал подавать признаки жизни, отменили вызов.

В то же время, один из сотрудников скорой помощи общался с похоронным бюро, когда итальянец внезапно открыл глаза и заговорил прямо в салоне машины скорой помощи. Этот случай также вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом обсуждения среди врачей и экспертов по медицинской этике.

Выводы и последствия

Случаи, когда людей ошибочно объявляют мертвыми, показывают:

  • необходимость тщательной идентификации личности перед констатацией смерти;

  • важность внимательной работы медицинских и административных служб;

  • влияние подобных ошибок на семьи и близких, которые переживают сильный стресс и шок.

История из Таиланда и аналогичный инцидент в Италии подчеркивают, что даже современные медицинские и бюрократические процедуры не могут полностью исключить человеческий фактор, а порой случаются невероятные «чудеса», заставляющие пересмотреть привычное понимание смерти и жизни.

2
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь