Мужчина вернулся домой через две недели после своих похорон

В Таиланде произошел поразительный случай: житель провинции Чианграй вернулся домой спустя две недели после того, как его родственники похоронили его, приняв за мертвого. Об этом сообщает издание Mothership, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: mothership

Ошибка, которая шокировала семью

События развернулись в начале января 2026 года. Власти сообщили семье 48-летнего мужчины о его смерти. На основании этого уведомления родственники получили тело, которое было подготовлено и захоронено с соблюдением всех необходимых религиозных обрядов и ритуалов.

Однако 24 января мужчина неожиданно вернулся домой. Для семьи этот момент стал настоящим шоком: оказалось, что они похоронили живого человека, ошибочно приняв другого человека за своего родственника.

Причины трагикомичной ошибки

Пока не уточняется, по каким причинам члены семьи приняли похороненного человека за своего родственника. Возможные версии включают:

путаницу с документами или внешностью умершего;

ошибки со стороны властей при идентификации тела;

возможное недопонимание между медицинскими и административными службами.

После возвращения мужчины домой было начато официальное расследование. Личность «мертвого» человека была установлена, и его останки переданы родственникам, что должно прояснить ситуацию и исключить повторение подобных случаев.

Похожие случаи из других стран

Этот случай не является единичным. В Италии в 2025 году произошел похожий инцидент, связанный с ошибочной констатацией смерти.

78-летний житель деревни Тарквиния дважды пережил сердечный приступ и был признан мертвым медицинскими сотрудниками. Сначала медики вызвали вертолет для срочной транспортировки пациента в больницу, однако, заметив, что мужчина перестал подавать признаки жизни, отменили вызов.

В то же время, один из сотрудников скорой помощи общался с похоронным бюро, когда итальянец внезапно открыл глаза и заговорил прямо в салоне машины скорой помощи. Этот случай также вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом обсуждения среди врачей и экспертов по медицинской этике.

Выводы и последствия

Случаи, когда людей ошибочно объявляют мертвыми, показывают:

необходимость тщательной идентификации личности перед констатацией смерти;

важность внимательной работы медицинских и административных служб;

влияние подобных ошибок на семьи и близких, которые переживают сильный стресс и шок.

История из Таиланда и аналогичный инцидент в Италии подчеркивают, что даже современные медицинские и бюрократические процедуры не могут полностью исключить человеческий фактор, а порой случаются невероятные «чудеса», заставляющие пересмотреть привычное понимание смерти и жизни.