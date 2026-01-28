Медбрат сломал трехмесячному сыну девять костей за громкий плач

В Бельгии началось судебное разбирательство в отношении молодого отца, работавшего медицинским братом. Мужчину обвиняют в жестоком обращении с собственным трехмесячным ребенком: по данным следствия, младенцу были причинены многочисленные переломы костей. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.be, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Поводом для вмешательства правоохранительных органов стало сообщение, поступившее 11 марта 2025 года из больницы города Брассхаат. Медики сообщили в полицию о серьезных телесных повреждениях у младенца, которому на тот момент не исполнилось и трех месяцев.
Ребенок был доставлен в медицинское учреждение не с травмами, а с жалобами на плохой аппетит и постоянное беспокойство как днем, так и ночью. Однако в ходе обследования врачи обнаружили признаки насилия, что и стало основанием для немедленного уведомления полиции.
При детальном осмотре у мальчика выявили множественные переломы костей, часть из которых оказалась свежей, а часть — более давней. Всего, по оценкам врачей, речь идет о семи–девяти переломах, включая перелом бедренной кости.
Кроме того, на теле младенца был обнаружен след от укуса, что дополнительно указывало на систематическое насилие. Медики пришли к выводу, что такие травмы не могли возникнуть случайно или в результате бытового инцидента.
Как уточняется, 7 марта 2025 года ребенок был госпитализирован с диагнозами рефлюкс и эзофагит. Состояние малыша требовало наблюдения, однако никаких травм при поступлении зафиксировано не было.
Родители договорились ухаживать за сыном по очереди. Во время ночной смены, которая выпала на отца, ребенок стал громко и продолжительно плакать, не реагируя на попытки успокоения.
По версии следствия, именно в этот период ребенку были причинены основные телесные повреждения. Обвиняемый не отрицает факт физического воздействия, однако утверждает, что не имел намерения причинить вред.
Мужчина заявил, что в момент отчаяния сильно прижал ребенка к подушке для кормления, надеясь, что тот перестанет плакать. Также он признался, что укусил сына, объясняя это нервным срывом после нескольких часов безуспешных попыток успокоить младенца.
Отдельное внимание в деле привлек тот факт, что обвиняемый является медицинским работником. По данным следствия, часть телесных повреждений могла быть нанесена ребенку уже в стенах больницы, что рассматривается как дополнительное отягчающее обстоятельство.
Врачи подчеркнули, что характер переломов свидетельствует о применении грубой физической силы, несовместимой с неосторожным обращением с младенцем.
Адвокат подсудимого настаивает на том, что его клиент не представляет опасности для общества и ранее не проявлял агрессии. Защита просит суд не назначать наказание в виде лишения свободы, ссылаясь на эмоциональное истощение и отсутствие злого умысла.
Окончательное решение по делу суд намерен огласить 27 февраля.
Комментарии0 комментарий(ев)