Медбрат сломал трехмесячному сыну девять костей за громкий плач

В Бельгии началось судебное разбирательство в отношении молодого отца, работавшего медицинским братом. Мужчину обвиняют в жестоком обращении с собственным трехмесячным ребенком: по данным следствия, младенцу были причинены многочисленные переломы костей. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.be, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тревожный сигнал из больницы

Поводом для вмешательства правоохранительных органов стало сообщение, поступившее 11 марта 2025 года из больницы города Брассхаат. Медики сообщили в полицию о серьезных телесных повреждениях у младенца, которому на тот момент не исполнилось и трех месяцев.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение не с травмами, а с жалобами на плохой аппетит и постоянное беспокойство как днем, так и ночью. Однако в ходе обследования врачи обнаружили признаки насилия, что и стало основанием для немедленного уведомления полиции.

Новые и старые переломы

При детальном осмотре у мальчика выявили множественные переломы костей, часть из которых оказалась свежей, а часть — более давней. Всего, по оценкам врачей, речь идет о семи–девяти переломах, включая перелом бедренной кости.

Кроме того, на теле младенца был обнаружен след от укуса, что дополнительно указывало на систематическое насилие. Медики пришли к выводу, что такие травмы не могли возникнуть случайно или в результате бытового инцидента.

Госпитализация по другой причине

Как уточняется, 7 марта 2025 года ребенок был госпитализирован с диагнозами рефлюкс и эзофагит. Состояние малыша требовало наблюдения, однако никаких травм при поступлении зафиксировано не было.

Родители договорились ухаживать за сыном по очереди. Во время ночной смены, которая выпала на отца, ребенок стал громко и продолжительно плакать, не реагируя на попытки успокоения.

Объяснения обвиняемого

По версии следствия, именно в этот период ребенку были причинены основные телесные повреждения. Обвиняемый не отрицает факт физического воздействия, однако утверждает, что не имел намерения причинить вред.

Мужчина заявил, что в момент отчаяния сильно прижал ребенка к подушке для кормления, надеясь, что тот перестанет плакать. Также он признался, что укусил сына, объясняя это нервным срывом после нескольких часов безуспешных попыток успокоить младенца.

Медицинское образование и отягчающие обстоятельства

Отдельное внимание в деле привлек тот факт, что обвиняемый является медицинским работником. По данным следствия, часть телесных повреждений могла быть нанесена ребенку уже в стенах больницы, что рассматривается как дополнительное отягчающее обстоятельство.

Врачи подчеркнули, что характер переломов свидетельствует о применении грубой физической силы, несовместимой с неосторожным обращением с младенцем.

Позиция защиты и дата приговора

Адвокат подсудимого настаивает на том, что его клиент не представляет опасности для общества и ранее не проявлял агрессии. Защита просит суд не назначать наказание в виде лишения свободы, ссылаясь на эмоциональное истощение и отсутствие злого умысла.

Окончательное решение по делу суд намерен огласить 27 февраля.